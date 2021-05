Beyoncé es una auténtica diva internacional de la música. Una reina si lo preferís o una diosa si siempre os ha llamado más la atención la mitología. Y como tal se comporta. Consciente de la gigantesca repercusión que tiene cada uno de sus movimientos, Queen Bey no deja nada al azar... y mucho menos si se trata de algo tan importante como un nuevo proyecto musical.

Sí, habéis leído bien. El nuevo disco de la solista estadounidense ya está en marcha y para anunciar su existencia, la intérprete ha elegido un marco incomparable. ¿TikTok? ¿Instagram? ¿Estreno mundial en HBO? ¡Frío!

¡El grupo de Whatsapp de Destiny's Child! (no se puede ser más cool).

Michelle Williams ha sido la encargada de compartir el audio en el que las tres ex componentes de la formación comparten su día a día más rutinario. Todas ellas están metidas en la cocina, aunque lo que está 'cocinando' Beyoncé es un plato preparado especialmente para los paladares de sus seguidorxs.

Michelle, Beyoncé y Kelly Rowland estaban compartiendo la buena noticia del lanzamiento del libro sobre la depresión que sufrió Michelle Williams cuando la conversación se escora hacia lo que están haciendo en ese momento el resto de sus amigas y compañeras de girlband.

De momento pocos detalles más se conocen sobre el nuevo disco de Beyoncé que podría recoger el testigo de Lemonade (2016). Han pasado ya 5 años desde el lanzamiento de aquel trabajo discográfico pero la solista no ha estado parada. Hay que recordar que en este tiempo lanzó un disco conjunto con Jay-Z, Everything is love, como The Carters, y el álbum visual Black is king surgido de su colaboración con la banda sonora de El Rey León.

Sabiendo cómo se las gasta Beyoncé con el secretismo de sus nuevos proyectos, esta confesión con sus hermanas Destiny's puede ser la última pista que tengamos de este trabajo hasta que una madrugada de viernes nos encontremos con el estreno en las principales plataformas de streaming de todo el mundo.