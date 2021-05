Juanes es uno de los artistas con más presencia en nuestro país y a nivel internacional. Estamos celebrando un mes centrado en su trayectoria, repasando su historia, de la mano de sus éxitos en LOS40. Para conocerle más de cerca, hemos pasado 40 minutos con él, hablando de su trayectoria, sus gustos musicales, sus últimas vivencias y sus proyectos. Mónica Ordóñez charla con el colombiano de su nuevo disco, Origen, un trabajo especial en el que hemos podido conocer sus grandes fuentes de inspiración musical.

Origen es un disco de versiones, en las que el colombiano vuelve a sus raíces y recuerda esos artistas que más le han influido a lo largo de su carrera. Uno de ellos es el español Joaquín Sabina, al que conoció en Miami pero con el que ha pasado muchas veladas en Madrid, y recuerda lo "inteligente, brillante y divertido" que es. Y es que, según nos cuenta Juanes, Sabina es solo uno de los muchos españoles que han influenciado su música y la de tantas generaciones.

Otro de los artistas a quien homenajea en este trabajo es a Bruce Springsteen. Juanes se deshace en elogios cuando habla del Boss, y ha incluido una versión en español de Dancing in the dark en su disco. No ha sido fácil la tarea de traducción para poder mantener la idea original del tema, pero sí que ha conseguido empaparse de esa sensación de vulnerabilidad, que era lo que al músico más le interesaba del estilo de Springsteen.

LOS 40' Classic con Juanes. Episodio 2: Sabina, Bruce y más ídolos

Son muchas las décadas que Juanes recorre en su nuevo disco, pero sabe con certeza cuál es su favorita. Le hubiera encantado vivir en los setenta, un momento muy especial para la música y las tendencias, donde se respiraba espíritu antibelicista y la conciencia de paz era unánime.

LOS40' Classic con Juanes es la ocasión perfecta para conocer al artista colombiano en profundidad, en un formato extenso y sin prisas, a través de cuatro episodios en diferentes entregas. El músico regresa con Origen, un disco que explora sus raíces musicales, y en el que se reencuentra con los ídolos que han forjado su personalidad musical, interpretándolos con su estilo propio y con total libertad. Joaquín Sabina, Bruce Springsteen, Gardel... de todos nos desvelará muchas anécdotas y curiosidades en este especial.