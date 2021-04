Juanes lanza la versión en español de ‘Dancing in the Dark’ de Bruce Springsteen

Después de toda una vida dedicado a la música, Bruce Springsteen se ha convertido en toda una fuente de inspiración para artistas de medio mundo. Ahora, hemos descubierto que el colombiano Juanes también ha bebido mucho de la música del americano. El cantante de A Dios le pido va a publicar un nuevo disco en el que va a rendir tributo a los artistas y las canciones que más han inspirado su identidad musical, y Springsteen es uno de ellos.

Juanes ha estrenado el segundo single de este álbum en el que repasa sus influencias más directas. Dancing in the Dark es el tema que ha escogido para versionar, una canción que Springsteen lanzó en 1984, y con la que dio a conocer su famoso Born in the USA, uno de los discos más importantes de su carrera, con el que llegó a colocar siete sencillos en el número 1.

La canción está adaptada al español y su estilo es mucho más lento, con ese estilo folk con el que Juanes siempre viste a sus canciones. “Cuando escuchas esta canción de Springsteen suena muy alegre por el ritmo, pero cuando me puse a leer la letra con atención para hacer la adaptación al español me di cuenta de que tiene un mensaje profundo y vulnerable. Por eso decidí presentar esta versión más al estilo folk, más suave, más despacio, más íntima”, explica el músico colombiano en un comunicado.

Es la única canción, dice, que está traducida de todo el disco, y ha reconocido que la decisión de adaptarla viene de que le recuerda a muchas anécdotas vividas con su hermana mayor. “Esta canción tiene mucho que ver con mi hermana Mara porque ella tenía un novio que me introdujo a toda esta música americana. En los años 80, cuando yo tenía 13 o 14 años, él viajaba a Estados Unidos y llevaba a Medellín los vinilos… y esta canción, Dancing in the Dark, era muy popular y me gustaba ver el vídeo para escuchar el vozarrón de Bruce Springsteen y verlo bailar”, cuenta Juanes.

Cuando escuché la versión original de @springsteen tenía 12 años, el novio de mi hermana llevaba vinilos a la casa, así fue la primera vez que escuché Dancing In The Dark. He tenido la fortuna de hacer una versión en español que ya está disponible en todas las plataformas. — Juanes (@juanes) April 29, 2021

Es el segundo adelanto que podemos escuchar de Origen, su nuevo disco en el que evoca sus inicios artísticos y del que ya pudimos disfrutar de El Amor Después Del Amor, una canción original del argentino Fito Páez que ya lanzó como homenaje. Se espera que, además de los músicos que más le han influido en su carrera, el artista vuelva a cantar canciones de Ekhymosis, la banda con la que empezó en la música en 1987 en su Medelín natal.

“Origen es mi homenaje a varios de los artistas que me inspiraron antes de mi carrera como solista. Aquellos que marcaron el principio de mi amor por la música y que siguen siendo un mapa al que regreso constantemente para recordar quién soy, de dónde vengo, y hacia dónde voy”, se puede leer en los primeros segundos del videoclip.