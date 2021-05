15.000 euros por una escultura invisible: lo último de un artista italiano

En el mundo del arte es habitual discutir sobre el grado artístico de algunas obras. Normalmente, se trata de objetos como pinturas en los que la sencillez en su ejecución hace dudar sobre su calidad a críticos, ciudadanos y otros artistas.

Pero esta vez se ha ido un poco más allá. Un italiano llamado Salvatore Garau ha vendido en subasta, por la nada desdeñable cantidad de 15.000 euros, una escultura totalmente invisible. Una obra que no se puede ver, ni tampoco tocar. Io sono (Yo soy) es el nombre de la polémica escultura totalmente inmaterial.

El artista asegura haber vendido "un vacío", pero no "una nada". Cita al físico Werner Heisenberg y su principio de incertidumbre para aludir que "el vacío no es más que un espacio lleno de energía, y aunque lo vaciemos y no quede nada", seguirá teniendo "un peso".

A pesar de no apreciarse a simple vista el espacio que ocupa esta curiosa obra, Garau pidió al ganador de la subasta que situase la escultura en un espacio de 150 x 150 centímetros y lo más alejada posible de obstáculos, según informa el diario Il Giorno y publica la Cadena SER.

Por supuesto, la única prueba tangible que tendrá su comprador es el correspondiente certificado de garantía, suministrado por el artista. Un nuevo capítulo escrito en la larga historia de las obras de arte que muchos no han querido considerar como tal.