La decisión de Geri Halliwell de abandonar a las Spice Girls: “Me comporté como una niñata”

Cuando las Spice Girls estaban en la cima y arrasaban en todo el mundo, Geri Halliwell decidió marcharse. Después de dar plantón a sus compañeras y dejarlas ‘colgadas’ sin previo aviso, el 31 de mayo de 1998, comunicaba oficialmente: “Lamento confirmar que me he marchado... debido a las diferencias existentes entre nosotras”. Más de dos décadas después, pedía perdón: “Me comporté como una niñata”.

A diferencia de la mayoría de las bandas que se forman de manera natural, como una reunión de amigas a las que le gusta hacer música, las Spice Girls fue un grupo manufacturado e ideado por directivos musicales. Después de hacer audiciones a más de 400 mujeres, eligieron a cinco: Melanie Brown, Emma Bunton, Melanie Chisholm, Geri Halliwell y Victoria Beckham. Una vez seleccionadas, emplearon la mayor parte de 1994 en practicar canciones y coreografías. En 1996, su primer single, Wannabe, arrasó en todo el mundo.

A lo largo de los dos años siguientes, conquistaron la industria musical. Continuaron publicando nuevo material y nuevos éxitos, incluidos Say you’ll be there, Spice up your life o Too much. Giraron por todo el mundo, incluso tuvieron su propia película. Spice World: The Movie recaudó 100 millones de dólares en todo el mundo.

Y cuando estaban en la cima del éxito, en 1998, Geri Halliwell decide marcharse. A principios de ese año, las Spice Girls se habían embarcado en una extensa gira mundial, Spiceworld Tour. Arrancó en Dublín, el 24 de febrero, antes de trasladarse a las principales ciudades europeas y a Norteamérica, para regresar finalmente a Reino Unido y poner el punto final con dos conciertos en el Wembley Stadium.

¿Dónde está Geri?

Los días previos al anuncio oficial fueron frenéticos. Geri no había dicho nada a sus compañeras. Abandonó antes de terminar la etapa europea del tour. El último concierto en el que participó fue el del 26 de mayo de 1998 en Helsinki (Finlandia). Tras el vuelo de regreso a casa, se despidió diciendo “adiós” varias veces, lo que creó confusión entre sus compañeras. Y ya en las últimas actuaciones, las del 28 y 29 de mayo en Oslo (Noruega), directamente no apareció. Tampoco en el show de televisión National Lottery Live en Inglaterra.

La prensa empezó a preguntar dónde estaba Geri, y un portavoz de grupo anunció que tenía un virus estomacal. La prensa no lo creyó y se intensificaron las especulaciones, que ya circulaban desde hacía meses. Según publicaba The Mirror, Halliwell había sido amenazada con el despido por las otras componentes después de una rabieta.

Desde el ámbito privado, el paradero de Geri era desconocido para el resto del grupo. Tiempo después, Melanie Brown contaba en Larry King Now: “Cuando Geri se marchó, lo hizo mal... no dijo nada a nadie. Simplemente no apareció. Teníamos que seguir con el resto de la gira, la parte americana”.

“Me he marchado... debido a las diferencias entre nosotras”

La primera confirmación oficial de la marcha de Geri Halliwell llegó el 31 de mayo de 1998. En el comunicado, Ginger Spice clarificaba las razones por las que dejaba a sus compañeras: “Este es un mensaje para los fans. Lamento confirmar que me he marchado... debido a las diferencias existentes entre nosotras. Estoy segura de que el grupo continuará con éxito y les deseo a todas lo mejor”. Y concluía “No tengo planes inmediatos. Deseo disculparme con todos los fans y darles las gracias a ellos y a todos los que han estado ahí. Montones de amor. Geri. PS: Regresaré”. Fue una sorpresa que dejó en shock a los fans de todo el mundo. Se convirtió en una de las noticias del año, y ocupó titulares en la prensa internacional. Las súplicas para que regresara fueron infructuosas.

Lo cierto es que las cinco chicas tenían constantes enfrentamientos y su agenda, a rebosar de compromisos, les pasó factura a todas ellas. Halliwell se hallaba en un punto crítico y sentía que estaba inmersa en una espiral fuera de control. Aunque en principio, Halliwell citó diferencias creativas, después alegó que sufría agotamiento y desilusión, aunque según los rumores que circulaban en los medios, existía una lucha de poder con Brown y esa era la razón auténtica de su marcha.

No obstante, nueve años después, la cantante amplió más detalles sobre esta decisión. En el documental de 2007 Giving You Everything explicó: “Recuerdo que, en lo más profundo de mi corazón, según pasaban los días, yo sabía que me iba a marchar, y cuando cantaba Viva forever pensaba 'Oh Dios mío, esta es la última vez que voy a actuar con ellas'. Di todo lo que pude. Sentía como que ya no podía pertenecer más al grupo. Que ellas ya no me necesitaban para nada, realmente me sentía innecesaria... era como tirar la toalla y rendirme”.

“El grupo no será el mismo sin ti”

“Afortunadamente, cuando Geri se fue, estábamos muy ocupadas y no tuvimos mucho tiempo para pensar en ello”, comentaba Melanie Brown. “Pero la verdad es que nos afectó mucho cuando tuvimos unos días libres. Estábamos tan abatidas que no podíamos siquiera salir de la cama. Ya sabes lo que pasa cuando te sientes tan deprimida, tan absolutamente desalentada. Es como si perdieras una parte de ti, es como una muerte. Y en el escenario fue duro porque siempre había una interacción durante los conciertos, y había mucha conexión entre Geri y yo. En los primeros shows fue realmente extraño porque siempre pensaba ‘¿Dónde estará?’”.

Por su parte, Victoria Beckham estaba rabiosa, aunque después se calmó: “Echo mucho de menos a Geri. Al principio estaba muy disgustada y decepcionada. Quería darle un puñetazo en la cabeza. Día a día fueron cambiando los sentimientos. Lo superamos. Me llevo bien con Geri y realmente me gusta. Siempre seré su amiga”. La conmoción fue tal que hasta el Príncipe Carlos de Inglaterra reaccionó al abandono de Geri: “El grupo no será el mismo sin ti”.

Y el grupo ya no fue el mismo

Las Spice Girls, ya como cuarteto, pusieron todo su empeño en dar continuidad del grupo. La etapa norteamericana del Spiceworld Tour siguió como estaba planeada. Mientras estaban de gira, siguieron grabando nuevo material y publicaron una canción nueva, titulada Goodbye, antes de la Navidad de 1998. La canción, que fue vista como un homenaje a Geri, lideró las listas de Reino Unido y se convirtió en su tercer nº1 navideño consecutivo, igualando el récord previamente establecido por The Beatles.

Pero, a pesar del intento, sin Halliwell el grupo ya nunca fue el mismo, como había preconizado el Príncipe de Gales. Publicaron otro álbum, Forever. Sin embargo, en el año 2000 anunciaron que se tomaban un descanso indefinido para centrarse en sus carreras individuales. Por su parte, Geri se embarcó en una carrera en solitario con la que logró un gran éxito, obtenido el récord de canciones en el nº1 de una solista femenina en Gran Bretaña. Como publicaba Heat, la cantante de It's raining men, había superado los 15 millones de copias antes de reunirse con la banda en 2007 para formar de la gira The Return of the Spice Girls.

“Me comporté como una niñata”

Efectivamente, en 2007, las Spice Girls regresaron. Las cinco. Y emprendieron una gira mundial con la que sus seguidores estaban eufóricos. Tanto, que las entradas para el primer concierto en Londres se agotaron en 38 segundos. Doce años después, esta vez sin Victoria Beckham, hicieron un tour por Inglaterra con 13 fechas. Y fue en el último concierto de su reunion tour de 2019, en el Wembley Stadium, cuando Geri pidió perdón por su salida del grupo en 1998. Lo hizo antes de que la banda cantara Goodbye: "Necesito decir algo que debería haber dicho hace mucho tiempo" dijo dirigiéndose a sus compañeras y al público del Wembley. "Lo siento. Siento haberme marchado. Me comporté como una niñata. Es maravilloso haber regresado con las chicas... a las que adoro".