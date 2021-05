Las Spice Girls podrían volver a la gran pantalla por su 25 aniversario

Las Spice Girls no pasan de moda por muchas décadas que hayan pasado desde el lanzamiento de si mítico himno Wannabe. Icono musical, de moda y feminista, el quinteto británico se coronó a lo largo y ancho de todo el mundo creando un fenómeno fan sin precedentes.

Un éxito que se extendió más allá de sus canciones hasta las pantallas de los cines cuando, la Navidad de 1997 (los millennials y los más nostálgicos recordarán) las Spice Girls estrenaron su propia película. Geri Halliwell, Mel B, Mel C, Emma Bunton y Victoria Beckham se pusieron a las órdenes del director Bob Spiers y el resultado fue Spice Girls: La película, la cinta más taquillera sobre un grupo musical hasta entonces.

Una historia que podría repetirse antes de lo que nadie imaginaba y es que, con motivo del 25 aniversario de la girlband y tal y como afirma el diario británico The Sun, las Spice Girls podrían estar negociando seriamente rodar una secuela de su película y, en esta ocasión, ¡todas juntas! Incluyendo a Victoria Beckham, quien decidió no estar en la última gira de la banda. Una noticia que concuerda bastante con las declaraciones que hace algunos días dio Melanie C (la Spice deportista) a la revista You donde aseguró en relación a un posible reencuentro de las cinco: "Tenemos un grupo de WhatsApp y todas estamos hablando de ello, pero no puedo decir nada más"

Tal y como publica The Sun, las componentes del grupo “Se han puesto en contacto con un guionista y, aunque todavía está en las primeras etapas este proyecto, ya suenan nombres importantes para que formen parte del mismo, lo que demuestra que se lo están tomando muy en serio."

Cabe recordar que este no es el único proyecto cinematográfico que las Spice Girls se traen entre manos con motivo de su 25 cumpleaños, ya que, en el año 2019 se anunció que la girlband más exitosa de la historia tendría su propia película de animación y que contaría con las voces de las cinco integrantes en el doblaje original, así como con las míticas canciones del grupo.