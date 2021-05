Al cuerpazo de Jon Kortajarena le ha pasado factura el confinamiento y comparte el secreto para recuperarse

Jon Kortajarena es una de esas personas a las que la genética ha tratado bien y no ha necesitado de mucho esfuerzo para lucir un cuerpo de esos que quitan el hipo. Uno de nuestros modelos más internacional, ha reconocido que nunca ha necesitado machacarse demasiado haciendo ejercicio.

Claro que las cosas cambian y a medida que se van cumpliendo años, eso de conservar cuerpazo empieza a llevar algo más de trabajo. Sobre todo, si ha habido un confinamiento por medio. El modelo vasco ha mostrado el antes y después de su torso y, sí, hay cambios.

Como la gran mayoría de los españoles, Kortajarena ganó unos kilos con ese encierro involuntario, pero ha puesto solución y ha recuperado su figura de antaño.

Además de mostrar cómo ha sido el cambio, ha confesado cómo lo ha conseguido y, lo sentimos, pero no hay dietas milagro. “Confinamiento y post confinamiento. Hambre, sudor y lágrimas. No hay más truco. Es un coñazo, pero ahí voy”, confesaba con una foto haciendo estiramientos en el gimnasio.

Preparado para rodar

Y es que no hay más, el ejercicio es clave para moldear un buen físico. Claro que para él es algo nuevo. “El ejercicio que no he hecho en mi carrera de modelo, lo estoy haciendo ahora para rodar #ElInmortal”, aseguraba.

El modelo que parece estar orientando su carrera hacia la interpretación, es parte del elenco de esta nueva serie de Movistar + que ya ha comenzado su rodaje. El protagonista será un Álex García metido en la piel del líder de la banda latina de Los Miami.

El rodaje comenzó el pasado 4 de mayo y tiene previstas 17 semanas de grabación entre Madrid y Alicante. Lo que está claro es que Kortajarena se ha puesto las pilas para estar a punto para su personaje. Y, visto el resultado, no le faltan admiradores que han comentado el resultado de su esfuerzo en el gym, entre ellos, muchos colegas de las pasarelas.