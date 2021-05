Sofía Suescun luce uno de los bañadores de su colección y no se libra de las críticas que no duda en contestar

Que Sofía Suescun es una amante de los trajes de baño en todas sus vertientes y cuanto más sexys mejor, es algo que ya pocos pueden poner en dudas. Desde que apareció en la televisión y empezó a ser un rostro conocido, la hemos visto, verano tras verano, lucir una buena colección de bikinis y bañadores que muchas seguidoras han tenido en cuenta de cara a seguir las tendencias.

Por eso debe ser que se ha decidido a sacar su propia colección. Y ahora que ha llegado el verano anticipado y que hemos visto, este fin de semana, a muchos famosos estrenando las piscinas, es el momento de mostrar sus nuevos modelitos.

“Holi holiiiiiiii Sois conscientes de que en unas horitas vais a tener disponibles todos los bikinis de mi cole???(este bañador incluido claro🥵)”, compartía junto a una fotografía en la que podemos verla de espaldas luciendo una retaguardia que parece diseñada para resaltar su diseño.

La influencer se ha ido a una de sus islas favoritas, Ibiza, para la cuenta atrás del lanzamiento de su nuevo proyecto. El pasado marzo ya nos anunciaba que iba a sacar una línea de baño con Blessy y parece que ha llegado el momento de conocerlo.

De momento, hemos visto alguno de sus diseños en redes sociales. Por un lado, este animal print. Aunque, como suele ocurrir, no se ha librado de alguna crítica por parte de algún hater que no parecía contento con el resultado de la imagen.

Contestando las críticas

Ella no ha dudado en contestar a los que han puesto objeciones y lo ha hecho en sus historias de Instagram. “A ver, la foto perfecta no existe vale???? Estaba sentadita tan a gustito en el bordillo y me tenía que haber despegado más (de ahí la carne apretada jajajaja) La culpa la tiene tú mi amor”, le recriminaba a su chico, Kiko Jiménez, autor de la fotografía.

También hemos visto otro de los diseños en TikTok, un bikini en color naranja, muy favorecedor. Está claro que a ella le sientan de maravilla, habrá que ver cómo funcionan en el resto de mortales.

En breve podremos empezar a comprar sus diseños. Suescun se ha convertido en toda una empresaria.