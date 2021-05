El plazo para devolver las entradas de Extremoduro ha expirado: ¿Qué puedes hacer si se te ha pasado?

Robe Iniesta insistió en que, para él, lo mejor era aprovechar el plazo que Live Nation abrió el pasado 6 de mayo y que finalizó el pasado día 27, para devolver las entradas de los conciertos de la gira de despedida de Extremoduro que se habían planteado para este 2021 pero que finalmente han sido aplazados de forma indefinida.

La promotora accedía así a devolver el dinero a todas aquellas personas que no querían esperar a ver qué sucedía con las fechas de 2022 y les daba la oportunidad de recibirlo de forma íntegra. Eso sí, insistía en que, a falta de que el cantante de la formación diese el visto bueno, los lugares y los días de los conciertos del próximo año serían más o menos los mismos y animaba, al contrario que el artista, a guardar los tickets.

Así, la formación se planteaba contradictoria para los fans, quienes se han visto entre la espada y la pared para decidir si finalmente devolvían sus entradas o se las quedaban con la esperanza de que el próximo año se celebren los conciertos.

Pero ¿qué pasa con quienes querían devolverlas pero han olvidado hacerlo en el plazo establecido por Live Nation?

Que no cunda el pánico. Todas aquellas personas que se han quedado con las entradas de los conciertos y que pueden estar dudando sobre si finalmente se celebrarán o no al haber leído los comentarios de Robe sobre que él ahora metido de lleno "en la nueva gira de Robe", tendrán su dinero de vuelta de forma automática si finalmente las fechas de 2022 no se confirman.

Además, cuando Live Nation confirme los días exactos en los que se darán cita los conciertos de 2022, la promotora volverá a abrir un nuevo plazo de 21 días para que, quienes no puedan asistir, soliciten la devolución de su dinero.

Aunque las fechas para 2022 están por confirmar, tal y como han indicado los organizadores su intención es que no varíen mucho en día y mes respecto a las organizadas para este año, por lo que aproximadamente caerían así: