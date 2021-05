¡Suma y sigue! Olivia Rodrigo consigue un nuevo récord con ‘Sour’

Olivia Rodrigo ha entrado por todo lo alto a la industria musical. Con tan solo 18 años, la cantante estadounidense no ha dejado de sumar logros en los últimos meses. Desde que sacó el tema Drivers License, su nombre ha acaparado todos los titulares de los medios musicales. ¡Y no nos extraña! Amadrinada por la mismísima Taylor Swift, Olivia no deja de sorprender a sus seguidores y seguidoras rompiendo récords.

Si su primer single Drivers License se convirtió en todo un hit de la noche a la mañana, su álbum debut, Sour, ya ha pasado a la historia de las plataformas de streaming. Y es que esta misma semana, Olivia ha sumado un nuevo mérito a su currículum.

Sour, que salió el pasado viernes 21 de mayo, se ha convertido en el disco debut con más streams de la historia de Spotify, sumando más de 300 millones. ¡Una auténtica barbaridad!

De hecho, estas cifras solo han sido superadas en la historia de la plataforma por una artista femenina en 2019, cuando Ariana Grande lanzó su disco Thank U, Next. Vamos, que es toda una proeza.

De hecho, Olivia consiguió llenar el top 10 de las canciones más escuchadas en Estados Unidos de la plataforma con los temas de su álbum. Taylor Swift fue la última en conseguirlo con su disco Evermore el pasado mes de diciembre.

De momento, Olivia Rodrigo tiene el logro de tener el mejor estreno de un álbum en lo que va de 2021, superando incluso a Taylor Swift con el lanzamiento de Fearless (Taylor’s Version).

Número 1 en Reino Unido

Pero el éxito de Olivia Rodrigo no solo ha sido en Estados Unidos, ¡ni mucho menos! La cantante también ha conseguido posicionarse como número 1 en Reino Unido. De hecho, la estadounidense ha conseguido posicionarse en lo más alto de las listas británicas gracias a Sour.

Es la primera artista en conseguirlo con álbum debut desde 2015, cuando Sam Smith lanzó In The Lonely Hour, tal y como informa el medio Official Charts. De hecho, tiene tres canciones de su álbum en el top 10: Good 4 U, Deja Vu y Traitor.

Olivia, agradecida a todos los oyentes por estos increíbles datos, quiso dar las gracias con un post muy especial donde compartía algunos de los charts en los que se había posicionado como número 1 con Sour:

“Gracias a todos los que escucharon a SOUR. Esta ha sido la semana más genial de mi vida”.

Sin duda, Olivia Rodrigo va a dar mucho que hablar en los próximos meses. ¿Estamos ante la nueva princesa del pop?