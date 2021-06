Indignación con The Grefg por monetizar su positivo en covid

The Grefg es uno de esos influencers que no deja indiferente a nadie. Uno de esos youtubers / twitchers / influencers que polariza las opiniones de defensores y detractores hasta límites insospechados. Algunas de sus actitudes o conductas tampoco ayudan. Al menos no a los ojos de los más críticos en las redes sociales. Los mismos que hoy se muestran indignados con su última polémica: monetizar su positivo en covid-19.

Todo comenzó hace apenas unas horas cuando David Cánovas Martínez, nombre real de The Grefg, anunció que tras presentar algunos síntomas compatibles con el coronavirus y a petición de muchos de sus seguidores iba a hacer un test de antígenos en directo para su audiencia. "Como sabéis, desde hace unos días tengo síntomas de COVID y muchos me habéis dicho que me pille un test rápido y me haga la prueba. Iba a hacerlo ahora pero si queréis, enchufo directo. Como salga positivo en stream, me muero claro" escribía en sus perfiles oficiales.

Hay que recordar que él fue uno de los invitados a La Gran Velada de Ibai, uno de los eventos más populares de Internet en los últimos años, en el que muchos influencers compartieron show sin mascarilla ni distancia social.

El resultado fue el esperado: positivo. Pero lo que quizá no se esperaba el poseedor del récord con el show con mayor número de espectadores de una plataforma de streaming era la reacción de los que suelen ser más críticos con él. Algunos mensajes que ha recibido el youtuber/twitcher rozan incluso el mal gusto deseándole lo peor en esta enfermedad tan terrible. Otros dejan clara su posición tirando de ironía y revelando lo incorrecto de ese directo: "*the grefg en 2081* Me han dado 1 hora y 27 minutos de vida! Empieza la cuenta atrás!! Id entrando".

Como sabéis, desde hace unos días tengo síntomas de COVID y muchos me habéis dicho que me pille un test rápido y me haga la prueba.



Iba a hacerlo ahora pero si queréis, enchufo directo. Como salga positivo en stream, me muero claro.



👍🏻🙂 pic.twitter.com/j6TQqClUqE — TheGrefg =) (@TheGrefg) May 31, 2021

Estos han sido algunos de los comentarios más ligeros: "El youtuber TheGrefg ha hecho un directo de Twich sólo para hacerse un test de CoVid y salir positivo... Y lo peor no es esto, lo peor es que él ya sabía que era positivo antes del directo. Asco es poco". "The Grefg tiene una enfermedad mucho peor que el covid y es la obsesión por la fama y la necesidad de recibir más atención que nadie".

Parece lógico que retransmitir en directo un positivo en coronavirus puede tener dos vertientes: por un lado concienciar a los más jóvenes de que el peligro sigue siendo muy real; y por el otro el más criticado: hacer espectáculo de una enfermedad por la que millones de personas han perdido la vida en todo el mundo.

A su manera, The Grefg ha salido al paso de esta situación que puede convertirse en un brote dado sus últimos movimientos en La Gran Velada de Ibai: "Aprovecho que ahora mismo estoy en el foco para decir varias cosas: Desde que he tenido síntomas, he estado en casa aislado y lo primero que estoy haciendo es avisar a todo el mundo con el que he tenido contacto. Mañana me haré PCR para confirmar el positivo en COVID. Afortunadamente, me siento sano y fuerte. Al margen de ello, quiero dejar claro que en el evento de IBai se cumplieron todas las medidas de seguridad, mi test de antígenos dio negativo y no tenía síntomas. Terminar recordando que aunque lo tomemos todo con humor, el COVID no es ninguna broma y así hay que tratarlo. Os voy informando".

Lo que queda claro es que esta nueva polémica no hace sino alimentar la opinión de muchos del supuesto peligro que las conductas de algunos influencers pueden tener sobre la población más joven que siguen cada uno de sus vídeos con fervor. La responsabilidad, lógicamente, no es solo suya y plataformas como Youtube / Twitch, anunciantes y firmas comerciales y lxs propixs padres y madres de los más jovenes también deben asumir su parte de culpa en los comportamientos de adolescentes (y no tan adolescentes) que idolatran a estos nuevos personajes del entretenimiento.

The Grefg no es ajeno a la polémica y uno de sus últimos mensajes parece dejar caer que se ha dado cuenta del error que ha cometido: "Bueno, he leído la mayoría de opiniones sobre lo que ha pasado hoy, sean buenas o malas, de todo se aprende y os doy las gracias. Lo que me queda, desde mi posición, es estos días intentar transmitir la mejor y útil información sobre el COVID. Descansad".

Sin embargo, el historial de algunas de sus decisiones respalda las teorías de los más críticos con estos nuevos influencers a los que tacha de irresponsables (recordemos que se grabó a casi 200km/h en un coche), individualistas y algo egoístas (el youtuber vive en Andorra desde hace años) a jóvenes como The Grefg.