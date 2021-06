Se desvela el motivo de la enemistad entre Lara Sajen y Sylvia Pantoja en ‘Supervivientes’

Uno de los retos más complicados en Supervivientes, más allá del hambre y las condiciones extremas en las que viven, es la convivencia. Pasar por algo tan duro con gente que apenas conoces, lo hace doblemente difícil. Y, si encima, entre esa gente hay alguno con el que no tienes especial buena relación, la cosa se complica mucho más.

Es lo que sucede con Lara Sajen y Sylvia Pantoja. Desde el principio del programa no congeniaron. La audiencia quiso que fueran de las que se quedaban en el barco encallado y esa presión añadida de estar encerradas en un espacio mínimo y de no ser concursantes de pleno derecho hizo que estallara el polvorín en más de una ocasión.

Las discusiones entre ellas eran el pan de cada día y lograron acaban con la paciencia de más de uno que veían su paz alterada por esa enemistad creciente. Y la cosa no mejoró cuando desembarcaron y se reunieron con el resto de concursantes.

Ya hemos desistido de la idea de que algún día se lleven bien, pero tampoco entendíamos cuál era el motivo de tanta inquina. Este lunes en Conexión Honduras hemos encontrado la clave de tanto mal rollo.

El quiz de la enemistad

Tras la gran bronca que tuvo Sylvia Pantoja en la última palapa, el tema coleó una vez ya en la playa y provocó otra discusión entre ella y Carlos Alba a raíz de las nominaciones. Lara, no pudo evitar meterse por medio y le pidió que no la nombrase más. “¿Por qué tienes que poner mi nombre en tu boca si no nos hablamos y no compartimos nada?”, le preguntaba.

Volvieron a encenderse y llegó un punto en el que Lara soltó la clave de cuál podría ser el origen de este mal rollo entre ambas. “¿Sabes por qué eres patética? No te lo iba a decir, pero te lo voy a decir", le decía antes de lanzarle una pregunta que lo explicaba todo: “¿Me puedes decir por qué co** le das like a la foto de mi marido?".

Una confesión que a Sylvia le pillaba desprevenida. Dejó entrever que no tenía ni idea de quién era su marido, Javier, al que todos conocimos en Me cambio de apellido, el reality en el que la pareja participó en 2018 cuando llevaba tan solo un mes casada.

"¿Pero quién es tu marido? Yo no sabía ni quién eras tú cuando ibas a entrar. Yo tengo una persona que me lleva las redes", explicaba Sylvia. Pero no pareció convencer a su compañera que tiene su propia teoría. “Fíjate tú a quién contratas para que te lleve las redes porque le ha dado like a la foto de mi marido. Que tú te viniste con el cuento muy hecho. Que me dices a mí que no sabes quién soy y, de repente, me dices que has visto todos mis vídeos”, le reprochaba.

📽 Lara echa en cara a Sylvia Pantoja lo que lleva guardando todo este tiempo: "¿Por qué le diste 'like' a una foto de mi marido?" #ConexiónHonduras8

https://t.co/ntt2AsKLh6 — Supervivientes (@Supervivientes) May 31, 2021

Parece que no va ser posible un entendimiento entre estas dos concursantes.