¿Qué hizo tan especial al ‘Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band’ de The Beatles?

Aún no había comenzado el Verano del Amor, pero el mundo parecía prepararse para una transformación radical a todos los niveles, especialmente, al social y cultural. Días antes, Muhammad Ali había rechazado alistarse en el Ejército para ir a luchar a Vietnam y Elvis Presley había contraído matrimonio con Priscilla, una bella joven que había dado el “sí, quiero” al rey del rock siendo todavía menor de edad. El escándalo estaba asegurado y no solo en el mundo de la farándula y el cotilleo.

También en el ámbito musical, puesto que a esas alturas The Doors había debutado con un álbum homónimo, Jefferson Aiplane ya había publicado su trabajo más conocido y The Beatles se encontraban en pleno proceso de grabación del que sería su octavo disco de estudio. Había pasado menos de un año desde que Revolver saliera a la luz y John Lennon se colocara en el punto de mira de los más creyentes por decir que eran “más populares que Jesús”. El listón estaba muy alto y, desde luego, estaban obligados a presentar algo que les volviera a dar su deseada autoridad. Y ocurrió.

A pesar de que muchos no lo consideran el mejor disco de su carrera, no se puede negar su iconicidad, ya sea por el contenido de sus canciones o por su estética exterior, que lo convirtió en una obra de vanguardia esencial para comprender la explosión cultural de 1967. Hacemos un recorrido por las canciones más representativas:

With A Little Help From My Friends

Tras la previa invitación al viaje que estaba a punto de empezar (“We hope you will enjoy the show”) nos encontramos con una voz no tan habitual en la discografía de la banda. Es Ringo Starr quien canta con solemnidad esta letra compuesta por Lennon y McCartney. Más que cantada, simula una conversación del artista con esos amigos a los que pide ayuda en el estribillo. Ya fuera por su ritmo contagioso o por la novedad de escuchar al batería frente al micrófono, logró colocarse entre los puestos más altos de las listas de éxitos y encandilar a un Joe Cocker que casi la hizo suya.

Lucy In The Sky With Diamonds

“¿Quién se fija en las iniciales de las canciones?”, cuestionó un irritado John Lennon en la revista Playboy a raíz de la polémica suscitada por el tercer corte de este álbum. Puede que algunos no se percataran de la coincidencia, pero otros tantos redujeron esta canción a la droga más consumida del momento, la dietilamida de ácido lisérgico, es decir, el LSD.

Si bien es cierto que algunos de los miembros de The Beatles habían probado la citada sustancia, el autor de la canción se hartó de repetir que fue pura casualidad y que los diamantes de Lucy no eran alucinaciones, sino que estaban inspirados en un dibujo de su hijo Julian. Especulaciones aparte, no hay duda de que es una canción redonda de tono infantil que descubrió para muchos el sonido del mellotron.

Within You Without You

Más allá del ecuador del álbum se sitúa Within You Without You, un tema completamente diferente al resto de repertorio que, en cierto modo, parte en dos la configuración del disco. Aún no habían realizado su famoso viaje a la India, pero George Harrison ya había caído rendido ante la versatilidad del sitar. El también conocido como el beatle tranquilo había entrado en contacto tiempo antes con Ravi Shankar y consiguió trasladar este gusto por la tradición hindú a la cultura popular occidental. Curiosamente, 17 días después el músico indio se subió al escenario del Festival Pop de Monterey para comprobarlo.

Good Morning Good Morning

¿Cuántos días hemos pasado con una canción de un anuncio en la cabeza? Desde luego, no todos tenemos el talento de convertir esa pesadilla en una magnífica melodía de buena mañana como hizo Lennon cuanto tomó prestado el eslogan de una publicidad de cereales y lo convirtió en Good Morning Good Morning. Para trasladar esa perturbación mental, incrustó un ritmo desacompasado con unos vientos chirriantes y unos cacareos iniciales poco corrientes en su discografía. Si le viene la inspiración matutina, recuerde prestar atención a todo lo que haya a su alrededor: puede cambiarle la vida.

A Day In The Life

La revista Rolling Stone posicionó la canción con la que cierra este álbum en el primer lugar de las 50 mejores de The Beatles y no es para menos, puesto que nos encontramos ante una de las mejores interpretaciones vocales de John Lennon. No fue compuesta mano a mano por el tándem Lennon-McCartney y, probablemente, esa fuera la clave para convertirse en una creación única. Eso y la orquesta de 40 músicos que hicieron posible las progresiones armónicas de A Day In The Life. Concluye con uno de los acordes más vertiginosos y potentes que se hayan escuchado, un Mi Mayor escalofriante que casi supera el minuto de duración.

Una obra de arte como portada

Además de por la incuestionable calidad de sus canciones, el LP se convirtió en un objeto de coleccionismo por haberse convertido en un mapa visual de la escena cultural de finales de los años 60. Fue Peter Blake, reconocido artista pop británico, quien se encargó junto a su esposa, Jann Haworth, de dar forma a lo que Paul McCartney tenía en la cabeza de lo que debería ser la radiografía de aquel momento.

Así, diseñando una portada a su medida, Harrison y compañía escogieron algunos de sus héroes del cine (Tyrone Power, Marlene Dietrich, Marlon Brando, Marilyn Monroe), la literatura (Oscar Wilde, William Burroughs, Aldous Huxley, Edgar Allan Poe) o de las películas cómicas (Tommy Handley, Lenny Bruce, Oliver Hardy), entre otros. Fueron más de 80 los elementos que formaron parte de esta colorida portada que no dejó indiferente a nadie.

No obstante, quedaron fuera del cuadro algunos personajes, como Ghandi, Jesucristo o Adolf Hitler. Éste último había sido solicitado expresamente por Lennon, en un alarde del sarcasmo que lo caracterizaba.