La actriz Esmeralda Moya comparte las dificultades que se ha encontrado tras dar a luz

El pasado 22 de mayo, la actriz Esmeralda Moya daba la bienvenida a su primera hija que llegaba antes de tiempo. “Se adelantó el regalo de nuestra vida, Amalia ya está aquí. Completamos nuestro team con nuestra pequeña princesa. #BastianyAmalia. Os quiero mucho, gracias por cuidarme tanto estos 9 meses, a los hombres de mi vida, a mi familia, a mis amigas, a l@s gines, matronas y matrón, enfermer@s, a todo el personal sanitario que me ha atendido… Y a vosotros que habéis estado siguiendo mi embarazo con todo vuestro cariño”, compartía en aquel momento.

“Abuela, espero que estés orgullosa de nosotras, siempre tuve la esperanza de tener una hija y llamarla como tú. Siempre te recordaremos y ahora más que nunca estás más cerca de mí, de nosotras”, explicaba en aquel momento.

Lo normal es que tras uno o dos días en el hospital, madre e hija abandonen el hospital. Pero no ha sido su caso que ha tenido que quedarse más tiempo del esperado. “Después de una semana ingresada vuelvo a casa. Como una rosa si, señor@s, porque llegué un poquito malita y he tardado una semana en ponerme buena”, anunciaba en sus redes.

Agradecida

“Quiero dar gracias a TODO EL EQUIPO DEL HOSPITAL GREGORIO MARAÑÓN por cuidar de mí y de mi hija, por los abrazos, por los ánimos, por el cariño y por el apoyo. Ha sido una semana complicada, pero me siento tan agradecida que no me acuerdo de lo malita que he estado, me quedo con el amor y con el equipo que me ha atendido que ha sido maravilloso”, agradecía a los que han estado a su lado.

Aunque sus palabras más cariñosas iban destinadas a su pareja: “Gracias a mi marido que no me ha soltado la mano ni un segundo, es mi alma gemela y la persona que sé que daría la vida por mí, me lo ha demostrado desde el primer día y esta vez más que nunca”.

Una nueva etapa

No han faltado mensajes de apoyo y felicitaciones por haber salido del hospital para emprender una nueva etapa en su vida.