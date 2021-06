Así se juega a Far Cry 6 que se retrasa hasta octubre

Todo estaba previsto para que el pasado mes de febrero viera la luz Far Cry 6. Pero como tantos otros juegos, la nueva entrega de la popular franquicia de Ubisoft tuvo que retrasar su lanzamiento hasta el próximo 7 de octubre. Será ese día cuando los jugadores de Xbox Series X, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Uplay, Uplay+, Epic Games y Stadia puedan disfrutar de la primera dosis de Far Cry. Pero no será la única en este 2021.

Far Cry 6, desarrollado por Ubisoft Toronto, es un shooter en primera persona de mundo abierto, que lleva a los jugadores hasta el corazón de una moderna guerrilla revolucionaria en Yara, un paraíso tropical detenido en el tiempo, bajo el opresivo régimen del presidente Antón Castillo (Giancarlo Esposito).

El presidente Antón Castillo ha jurado restaurar la antigua gloria del país, y está preparando a su hijo Diego (Anthony González) para que siga sus pasos. Los jugadores se meterán en la piel de Dani Rojas, un militar local que se convirtió en guerrillero con el objetivo de derrocar al tirano y unir la nación.

¿Quieres saber las reglas de la guerrilla? ¡Deja que Juan, arquitecto de la revolución, te explique todo sobre la filosofía Resolver! Descubre una ametralladora con un motor de motocicleta hasta una mochila que lanza misiles autoguiados. Lleva Resolver al límite inflingiendo el mayor caos con todo lo que tienes.

La reserva para hacerse con el juego ya está disponible y tiene como recomensa el pack Libertad que incluye el "Equipo Libertad" para tu más leal amigo Chorizo y "Discos Locos", un lanzador de discos de última generación que hará que tus amigos bailen sobre sus propias tumbas.