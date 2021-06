Famosos que han vuelto con sus ex: ¿Segundas partes nunca fueron buenas?

Hay amores de película y hay otros que, directamente, nacen de ellas. Por eso, es habitual que en los rodajes o en las giras se eche mano de aquel tópico que dice que “el roce hace el cariño” y suele ser habitual que entre bambalinas se formen parejas por doquier. Algunas de ellas, a pesar de las especulaciones de muchos, perduran en el tiempo y otras concluyen de forma abrupta, como los títulos de crédito de una película de terror.

Pero, el hecho de que el amor tenga punto final en una etapa determinada no significa que desaparezca definitivamente y son varias las parejas que nos han demostrado que las segundas oportunidades existen. Otra cosa es que funcionen aunque, a raíz de la reciente reconciliación de Jennifer López con el que fuera uno de sus grandes amores, Ben Affleck, nos hace pensar que los reencuentros pueden ser muy positivos.

JLo y Ben Affleck

Casi a comienzos del nuevo siglo, sonaba en todas las radios el nuevo éxito de JLo Jenny From The Block, en cuyo videoclip aparecía la cantante muy acaramelada con un apuesto actor que habíamos visto en Pearl Harbor y Amargeddon. Era Ben Affleck, su novio de entonces y con quien compartió el apodo de Bennifer. Como en las imágenes que acompañaron este hit, los paparazzi les perseguían día y noche para trasladar su romance a las cabeceras del corazón de medio mundo y se convirtieron en una de las parejas más populares.

Si bien es cierto que llegaron a comprometerse, la boda no se pospuso días antes y, aunque continuaron juntos unos meses más, dieron por concluida la relación en 2004. Así, cada uno hizo su vida por separado, sin perder la aparente amistad que les seguía uniendo. Él se casó con Jennifer Garner y ella con Marc Anthony, pero las nupcias no fueron bien avenidas y volvieron a la soltería años después. Ahora, sin compromisos, se han reencontrado en la mansión que tiene la también actriz en California.

Bella Hadid y The Weekend

Seguir el historial de idas y venidas de a modelo y el cantante es, como poco, difícil. Y es que, si las relaciones tienen intermitencias es por algo. En concreto, según sus propias declaraciones, fue “la distancia mental y física” la que hizo que Bella Hadid y The Weekend pausaran su relación entre 2015 y 2019.

Entre medias, a ella la relacionó con Drake y él mantuvo una relación de casi un año con Selena Gómez (¡aquel memorable posado en la Gala Met de 2017!) a quien, a la vez, se la vio de nuevo junto a su expareja, el también cantante Justin Bieber. Un círculo romántico infinito que ahora forma parte del pasado.

El cantante The Weeknd y Bella Hadid, en la Gala Met de 2016 / Getty Images / Mike Coppola

Liz Taylor y Richard Burton

Dos bodas, dos divorcios y un amor que nunca acabó. Así podríamos definir la historia de estos actores del cine clásico pioneros en poner en evidencia que lo que dicta el corazón puede llevar a la locura a quien lo escucha. En muchas ocasiones se ha hablado que lo que hubo entre Taylor y Burton estaba reflejado en lo que trasladaban a la pantalla y lo cierto es que pocas veces se ha visto una química como la suya en el cine. Marco Antonio y Cleopatra eran pasión y autodestrucción a partes iguales y puede decirse que lo que hubo entre sus protagonistas fue muy similar.

De reconocido carácter fuerte, juntos sacaron lo mejor y lo peor de sus entrañas para convertirlo en arte visto desde lejos, ya que era fácil confundir su verdadera voluntad con la de sus personajes. En la intimidad, las borracheras eran tan frecuentes como las peleas y no tenían ningún reparo en sacar a relucir sus trapos sucios en público: lo hacían con tanta saña que parecían disfrutar de ello. Por esos motivos se separaron en 1974, tras una década juntos, para juntarse de nuevo un año más tarde… y volver a separarse al año siguiente.

La actriz Liz Taylor, junto a su marido, el también actor Richard Burton (1967). / Getty Images / API

Emma Stone y Andrew Garfield

El amor es poderoso y, por eso, no debía quedarse fuera de cámara tras el fin del rodaje de The Amazing Spiderman (2002), protagonizada por Emma Stone y Andrew Garfield. La actriz que ha estrenado recientemente Cruella se enamoró de su compañero de reparto en su primera película de superhéroes. Parecía una relación idílica en la que no faltaban arrumacos en público pero Martin Scorsese se puso en su camino. El director de El lobo de Wall Street ofreció uno de los papeles principales al actor que encarnaba a Peter Parker para su película Silencio y éste se mudó a la otra punta del punto para prepararse para el papel.

Distancia y constancia no suelen casar bien, de modo que la actriz decidió terminar con una relación de cinco años en 2015. Sin embargo, en 2017 volvieron a retomar el contacto cuando el actor se estableció en Londres para comenzar una nueva película. A pesar de las expectativas de sus seguidores, esta reconciliación fue solo amistosa, puesto que entonces Stone ya estaba saliendo con el guionista y padre de su primer hijo, Dave McCary. El sexo del bebé aún no ha trascendido.