Nico Casal, el premiado músico que está detrás de la banda sonora de ‘Maricón perdido’

Roberto Enríquez, más conocido como Bob Pop, colaborador de Late Motiv, entre muchos otros proyectos, ha creado y escrito Maricón perdido, la serie que se estrenará el 18 de junio en TNT y que llegará este sábado al Festival de Málaga.

Se trata de una historia inspirada en el propio Bob Pop, un chico de pueblo que trata de buscar su identidad propia. En los años 80 era un adolescente con sobrepeso y aficionado a los musicales. Después fue un estudiante en Madrid que intentaba descubrirse así mismo. Y acabó convertido en escritor, faceta que desarrolla en el presente.

Y en esta historia la música cobra una especial relevancia y hay un artista que se ha encargado de la banda sonora: Nico Casal. “Creo que es el proyecto más difícil e interesante que he hecho hasta la fecha. Al final tuve que componer 60 bloques de música, algunos con piano, cello y clarinete, otros electrónicos, otros rockeros... incluso he tenido que componer varias canciones con voz, primera vez que me enfrentaba a un reto así", explica el músico.

Un músico con trayectoria

Puede que su nombre te resulte desconocido, pero tiene una interesante trayectoria que incluye Stutterer, el cortometraje que ganó un Oscar en 2016 y en el que participó mientras vivía en Londres donde pasó seis años antes de volver a España. También fue nominado a un Premio Feroz en la categoría de mejor banda sonora por su trabajo para La enfermedad del domingo, película de Ramón Salazar.

En 2019 lanzó su primer disco, Alone, con canciones como Ready to talk que los compositores de la banda sonora de Stranger Things versionaron con su propio proyecto. Su último EP lo lanzó el pasado verano. Ahora, presenta esta banda sonora para la serie de Bob Pop.

El pianista gallego se ha enfrentado al reto de componer dos motivos musicales que acompañen al desarrollo de los personajes de Bob Pop y su madre a lo largo de la serie. Ahora solo nos queda ver el resultado.