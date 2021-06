Así es la letra de Secreto a voces, la canción de Malú inspirada en su relación con Albert Rivera

Malú ya ha comenzado la cuenta atrás para el estreno de su nueva etapa musical. Una era cuyo pistoletazo de salida se dará a las 22:30 con el estreno del videoclip de Secreto a voces, canción que estrenó en Dial Tal Cual de Cadena Dial y del que ha avanzado casi un minuto en sus redes sociales. A nadie se le escapa que es una canción muy especial para la solista madrileña como deja claro su letra.

Mensajes muy claros que tienen mucho que ver con su reciente relación con Albert Rivera después de todo el revuelo que se originó con sus rumores, la persecución de la prensa y la confirmación oficial que llegó cuando salieron juntos del hospital tras su última operación en el tobillo.

Con nuestros compañeros de Anda Ya en LOS40 ha dejado claro que es una canción muy personal e íntima. Una manera de dejarle claro al mundo que su relación era suya y de nadie más: "Es el grito de libertad que le quería contar a todo el mundo". Echando un vistazo a la letra, queda claro lo que sentía...

Esta es la letra del fragmento de Secreto a voces:

Esta libertad de amar no tiene precio

Este amor es un ataque al corazón

Si consigues reanimarlo yo me quedo

Sigo haciendo guardia por nosotros dos

Somos un secreto a voces

Ya no hay nada que esconder

Ahora que ya me conoces

Sabes que todo irá bien

Tómame sin preguntarme

Yo te quiero responder

La verdad de una mirada

No se puede contener

Somos un secreto a voces

"Yo estuve encima de ella, porque cuando me la envían digo: 'Uf, sí… me apetece contar estoo'. Pero quizá había algunas cosas que no diría o que me gustaba decir de otra forma y le dimos algunas vueltas. Ellos me mandaron una primera parte de canción, sin terminar de desarrollar y ahí ya la fuimos terminando. Quería llevarla a mi terreno, hacerla mía, contar mi historia… y un poco ese grito a la libertad. Es una canción con la que gritas a esa libertad de amar, a esa libertad de sentir, a esa libertad de vivir, de ser y hacer lo que tú quieras sin que nadie te mire, te juzgue, te valore… ni tú mismo, ojo, que muchas veces somos nosotros mismos" explicó Malú sobre el significado de Secreto a voces.

A partir de las 22:30 ya no será solo de Malú sino de todo su público y de cualquiera que la disfrute a través de las principales plataformas de streaming. Porque cumplido el objetivo personal de la cantante, también había un objetivo de compartir ese grito con todo el público y remover alguna que otra conciencia: "Quiero que alguien que siente encerrado en una jaula maravillosa de oro, pueda romper esos barrotes, salir adelante y pegar un grito de libertad y decir: ‘Soy así, vivo así, soy libre y yo decido sobre mí. Y eso no me convierte en mejor o peor, simplemente soy un ser humano diferente a los demás y eso es lo que hace que sea especial".