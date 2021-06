Far Cry VR Dive into Insanity, la experiencia de realidad virtual definitiva

¿Preparado para descubrir la definición de la locura? Zero Latency VR, la mayor experiencia de realidad virtual multijugador a nivel mundial, y Ubisoft se han unido para desarrollar Far Cry VR: Dive into Insanity, la experiencia más intensa y realista en realidad virtual que puede disfrutarse en los 33 centros que la compañía tiene por todo el mundo, y que estará disponible en España a partir del próximo 1 de julio.

Esta nueva experiencia de RV basada en el popular juego de Ubisoft es la primera adaptación de un videojuego de los denominados triple A para un sistema de entretenimiento como este. En España ya están abiertas las reservas y se podrá disfrutar de la experiencia a partir del 1 de julio en los centros de Madrid, Barcelona, Málaga, Zaragoza y Bilbao

Esta colaboración ha logrado elevar la saga Far Cry a un nivel de jugabilidad nunca antes visto. Una experiencia de realidad virtual única y completamente inmersiva, totalmente traducida al castellano, que transportará a los jugadores al mundo de Far Cry 3.

Juntos explorarán la Isla de Rook mientras luchan por su supervivencia, enfrentándose a un variado y extremadamente realista elenco de personajes, incluyendo a uno de los villanos más conocidos de la saga: Vaas Montenegro, así como sumergirse en un mundo único, lleno de peligros, donde las cosas no son siempre lo que parecen.

La configuración de Zero Latency proporciona a un total de hasta 8 jugadores un equipo de última tecnología y un amplio espacio por el que moverse, lo que les permitirá sumergirse en la aventura para descubrir y recorrer en primera persona el vasto y colorido universo de Far Cry. Los jugadores podrán interactuar con el entorno, luchar y avanzar por poblados, templos en ruinas, húmedas cuevas y un mundo subacuático donde todo puede pasar. El juego cooperativo será la clave para resistir en este increíble shooter repleto de acción, en el que los jugadores deberán encontrar la manera de superar las pruebas a las que les somete el retorcido Vaas.

Esta nueva aventura logra un nivel de detalle nunca antes conseguido en ninguna otra plataforma. La proyección y diseño de los inmensos escenarios, el sonido envolvente de los intensos y realistas tiroteos, la recreación de la fauna y de los personajes, sumado a una cuidada ambientación e historia, permite a los jugadores disfrutar de una experiencia en la que las fronteras entre la realidad y lo que ocurre dentro del juego se difuminan desde el principio.

"Siempre buscamos nuevas formas de proporcionar a nuestros jugadores el mejor entretenimiento que la industria de la RV sin cables puede ofrecer, y nuestra nueva experiencia Far Cry VR: Dive into Insanity es excepcional", ha señalado Tim Ruse, CEO de Zero Latency VR. "Hemos trabajado estrechamente con Ubisoft para asegurarnos de que el mundo de Far Cry se percibiera como el original para los fans y atrajera también a los nuevos jugadores", ha concluído.

"Reforzado por el concepto único de Zero Latency, la RV sin cables es la mejor forma para los jugadores y no jugadores de explorar el intenso mundo de Far Cry. Estamos encantados de ofrecer un juego capaz de reunir a la gente para disfrutar de un momento inolvidable", ha destacado Deborah Papiernik, Vicepresidenta de Nuevo Negocio de Ubisoft.