Rocío Carrasco se emociona con las palabras de Mercedes Milá, Melani Olivares, Iztiar Castro o Irene Montero

Rocío: Contar la verdad para seguir viva ha sido una docuserie que no sólo le ha permitido a Rocío Carrasco contar su versión de la historia después de haber estado años escuchando la de Antonio David Flores, sino que ha removido conciencias y ha llegado a todas las esferas públicas de este país.

Su testimonio de malos tratos ha ayudado a muchas mujeres a tomar medidas respecto a sus propias vidas y a identificar una situación de la que no eran conscientes. Ahora que esta docuserie ha llegado a su fin, han sido muchas las mujeres del ámbito público que han querido dedicarle unas palabras.

Si hay una esfera en la que ha calado hondamente su testimonio ha sido en la política, empezando por la propia ministra de Igualdad, Irene Montero, que ha querido darle las gracias y asegurar a todas las mujeres que están pasando por algo parecido, que no están solas.

“Quiero mandarte un abrazo y agradecerte sinceramente, que hayas tenido la valentía, la entereza, la fortaleza de contar tu testimonio, tu historia de vida. Espero que contárnosla tal y como lo has hecho sirva al menos, en parte, como un acto de reparación de todas las violencias que has sufrido y, sobre todo, espero que seas consciente de lo que ha ayudado que tú te hayas decidido a contar tu historia, a otras miles de mujeres, que escuchándote han podido sentir e identificar situaciones que ellas también han vivido y que son violencia contra ellas por ser mujeres y darse cuenta de que no están sola y dar el paso para pedir ayuda que es un derecho”, empezaba diciendo.

La portavoz del PSOE, Adriana Lastra, también ha querido estar presente en este fin de ciclo para reconocer su valor. “Ante todo, muchísimas gracias. La verdad es que contar lo que nos pasa siempre ha sido la estrategia que las mujeres hemos usado para cambiar el mundo, contar nuestras vidas, nombrar la violencia que sufrimos, siempre ha sido el primer paso. Y, Rocío, nos has conmovido a todas y a todos con tu historia porque nos ha indignado la injusticia que has sufrido y nos has emocionado con tu rebeldía. Es muy importante lo que has hecho porque tu historia es, lamentablemente, la historia de muchas mujeres y con tu palabra, con tu testimonio, has despertado muchas conciencias”, expresaba.

"𝘌𝘭 𝘴𝘪𝘭𝘦𝘯𝘤𝘪𝘰 𝘯𝘰 𝘱𝘳𝘰𝘵𝘦𝘨𝘦 𝘢 𝘭𝘢𝘴 𝘮𝘶𝘫𝘦𝘳𝘦𝘴".



Gracias, Rocío, por tu fortaleza.

Tu historia es la historia de muchas mujeres.



Porque no permitiremos jamás que se minimice la #ViolenciaDeGénero.



Nunca estaréis solas ✊



Todas con Rocío

No han sido las únicas. Periodistas, escritoras o actrices, también han querido estar presentes en este último programa, de momento, que tanto ha revolucionado la televisión en las últimas semanas.

Carme Chaparro : “Gracias Rocío, qué valiente eres y cuánto estás ayudando a tantas mujeres y a tantas personas”.

: “Gracias Rocío, qué valiente eres y cuánto estás ayudando a tantas mujeres y a tantas personas”. Lara Dibildos : “Bueno, ya lo sabes, pero yo te lo vuelvo a decir. Que me alegro de corazón de que, por fin, hayas hablado”.

: “Bueno, ya lo sabes, pero yo te lo vuelvo a decir. Que me alegro de corazón de que, por fin, hayas hablado”. Itziar Castro : “A ti, Rocío, gracias de corazón por ser valiente, por no callar más, porque así, diciendo las cosas, se lucha contra el odio y se cambia el mundo”.

: “A ti, Rocío, gracias de corazón por ser valiente, por no callar más, porque así, diciendo las cosas, se lucha contra el odio y se cambia el mundo”. Lucía Etxebarría : “Yo sí que te creo y no solo porque hayas presentado unas pruebas abrumadoras y contundentes y clarísimas”.

: “Yo sí que te creo y no solo porque hayas presentado unas pruebas abrumadoras y contundentes y clarísimas”. Melani Olivares : “Gracias, de corazón, por abrirte de esta forma y por enseñarnos tantísimo, gracias, de verdad”.

: “Gracias, de corazón, por abrirte de esta forma y por enseñarnos tantísimo, gracias, de verdad”. Mercedes Milá: “Hola Rocío, cuántos años sin verte. Valiente Rocío. Pero te siento tan cerca con este extraordinario documental que podría tener la sensación de que te estoy hablando directamente a los ojos”.

Testimonios que dejan claro que Rocío Carrasco no está sola en esta nueva etapa de su vida que le abre un mundo de posibilidades.