Belén Esteban y el eurovisivo Gjon's Tears, el crossover más inesperado que se ha vuelto viral

Mediaset ha decidido preparar todo para el gran final de la docuserie de Rocío: contar la verdad para seguir viva, y no ha escatimado en detalles. Sin ir más lejos, ha invitado a Gjon's Tears para la entrada de Rocío Carrasco a plató.

El representante suizo llegaba a Madrid después de arrasar en Eurovisión con un merecidísimo segundo puesto, gracias a su tema Tout L'Universe. En nuestro país, el tema se popularizó meses antes del certamen por ser la banda sonora de la docuserie de la hija de Rocío Jurado.

Sin embargo, parece que el artista ha llegado antes para ensayar, algo que los colaboradores de Sálvame han aprovechado para conocerle. En concreto, uno de sus rostros más queridos:

Belén Esteban se ha acercado a la azotea de la cadena para hacerle una pequeña entrevista. El artista se encontraba preparando su actuación, cuando la madrileña le ha sorprendido de lleno con su inglés con un castizo "How are you?".

El cantante ha mantenido una breve conversación con ella, después de que ella le felicitase por su puesto en Eurovisión: "¿Eurovisión? Te vi, te vi, que Italia no me gustó, me gustaste tú y Francia", confesaba la colaboradora.

Seguramente su favoritismo no sea casualidad, pues Bárbara Pravi -candidatura francesa-, también formó parte de la banda sonora de la docuserie. A su vez, la intérprete de Voilá también haría después acto de presencia online para hablar con Rocío Carrasco en el programa final.

Gjon's y Blas Cantó, de fiesta por Madrid

Blas Cantó también ha ido como invitado de honor en el programa para cantar Como una ola, reencontrándose luego con Gjon's. El reencuentro parecía de lo más esperado, pues tanto el español como el suizo se han ido de fiesta a celebrar su paso por Eurovisión.

Gjon’s Tears y Blas Cantó en el local de Kiko Matamoros celebrando el reencuentro. Yo ya. pic.twitter.com/mfO4hm6OrF — Lázaro 🌍 (@Eurolazaro) June 2, 2021

"¡He estado esperando esto tanto!" escribía el francoparlante en sus redes, dispuesto a pasar una noche de juerga con el murciano. Sin duda, una gran amistad forjada en una de las ediciones más extrañas del certamen.