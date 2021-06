María Castro pone rumbo al Festival de Málaga con un zasca a la conciliación laboral

María Castro es de esas actrices que se ha convertido en referente en redes sociales de lo que se ha dado en llamar la maternidad real. Esa visión de ser madre desde todos sus ángulos, los buenos y los que no lo son tanto. Porque no nos llevemos a engaño, se madre no es tarea fácil.

Llega el Festival de Málaga y la ciudad se llena de actores y actrices y ella ha puesto rumbo a la meca del cine en estos días. Y no ha ido sola. “Lo llaman ‘conciliar’, cuando lo quieren llamar ‘encaje de bolillos’... Y encima tengo que estar agradecida, y de hecho lo estoy!!!!, por poder llevarla a cabo. Esta foto me la ha hecho precisamente uno de los vértices de nuestra conciliación, la de nuestra familia, mi madre!!!!”, explicaba sobre la tan debatida conciliación laboral.

Se ha llevado a la pequeña Olivia que todavía depende de ella que sigue manteniendo la lactancia materna. “Vamos rumbo al festival de cine de Málaga, y tras una hora de pie en el vagón, meciéndola a favor de su traqueteo y con ella en el ‘colo’ (palabra gallega, que significa ‘en brazos, pero cuando están llenos de cariño’).... SE DURMIÓ!!!”, contaba sobre su viaje en tren.

Las luces y las sombras

Claro que lo de dormirse no hay que celebrarlo antes de tiempo. “Y por fin me senté, por fin!!!!... aunque tras varios intentos fallidos, claro!...porque los bebés vienen con un altímetro de precisión, eso es así, listo para detectar el momento exacto en el que tratas de apoyar tus posaderas, aunq solo sea utilizando un trocito de las mismas, en cualquier saliente que se precie....”, continuaba con su relato.

Por fin llegó el momento de descansar un poco. “Pues bien, me senté... y me dormí!! Vaya si me dormí... aunque siempre preparada para despertarme ante el sonido de una mosca...Porque eso es la maternidad/paternidad...”, aseguraba.

Y no ha dudado en enumerar las vicisitudes de la maternidad: “Ese descansar, si es q se puede, siempre con un ojito medio abierto... Esa imposibilidad de desconexión física y mental...Esa dedicación al otro... es otro que en realidad siempre será un trocito de ti... Y por eso cansa, porque esa alerta constante agota, y se asemeja a la maratón de toda una vida...”.

Pese a todo, ella se queda con lo bueno. “Pero ay!!!! es tan fascinante al tiempo!!!! Lo más fascinante de mi vida. De nuestras vidas. #conciliando #vidadetitiriteros #festivaldecinedemalaga”, terminaba su relato y, de paso, zasca a la conciliación laboral que, los que pasan por eso, saben que no es tan ideal como les gustaría.