Katy Perry vuelve a presumir de figura pero Orlando Bloom rebaja su euforia con humor

Katy Perry no ha dejado de demostrar en el último año y medio que el embarazo de su primera hija con Orlando Bloom ha sido uno de los mejores momentos de toda su vida. Sin embargo, la gestación, el parto y el post-parto están repletos de inconvenientes para el cuerpo de la mujer que en muchas ocasiones son tabú. Sin embargo la californiana se encargó de hacerlos bien visibles dejando constancia de lo mucho que había cambiado su figura y su cuerpo.

Con el paso del tiempo, y sin dejar de prestarle ni un minuto de atención a su pequeña, la artista ha comenzado a cuidarse físicamente y a recuperar su forma previa al embarazo. De ello hemos ido teniendo noticias a través de sus redes sociales donde ha querido compartir este largo proceso de casi 9 meses de vida saludable y cuidados pero sin volverse loca.

Y parece que en los últimos días la artista ya se ha encontrado preparada para poder protagonizar una de sus primeras sesiones de fotos. Lo ha hecho para la revista L'Officiel en Estados Unidos, una publicación de estilo, moda, belleza y entretenimiento que nos ha regalado una sesión de Katy Perry espectacular.

Con pantalón y americana, con solo un suéter, con un vestido con una abertura en la pierna explosiva o con una chaqueta de cuero: así ha posado Katy y está espectacular (y no es que embarazada no lo estuviera). "¿1, 2, 3 o 4? Ya me diréis". escribía en su perfil oficial de Instagram animando a su público a votar.

Y su seguido número 1 no tardó en rebajar su euforia de estas preciosas instantáneas con una buena muestra de humor a la que la pareja ya nos tiene acostumbrados. "Nena, ¿puedo tomar un café? Este jet lag me machaco" contestó Orlando Bloom. No cabe duda de que es una de las parejas de moda del star-system de Hollywood y que están felices con su vida como padres y muy pronto como marido y mujer.