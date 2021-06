Demi Lovato explica los motivos que le llevaron a ser "insoportable" de adolescente

Demi Lovato ya he demostrado en más de una ocasión que no tiene ningún tapujo a la hora de hablar sobre la parte menos glamourosa de la fama y ha alzado la voz a favor de la salud mental, de las adicciones, del body positive y hace tan solo unas semanas dijo alto y claro que se declaraba una persona de género no binario.

Una vez más, la exchica Disney ha echado la mirada hacia el pasado para hacer autocrítica y lo ha hecho para justificar o, al menos, encontrarle una explicación a por qué tenía fama de tener tan mal carácter cuando era una estrella adolescente. Una reflexión que ha hecho dentro de su propio podcast llamado 4D With Demi Lovato y en el que su invitada era, nada más y nada menos que, la actriz Drew Barrymore.

"Alcancé la fama con una edad demasiado temprana", comenzaba exponiendo Demi Lovato aproximadamente a partir del minuto once del vídeo y remontándose a mediados de los 2000 cuando comenzó a forjarse un nombre dentro de Disney Channel, factoría que le llevó a lo más alto en Camp Rock. "Me convertí en la principal fuente de ingresos económicos de mi familia. Mis padres no tenían un manual de instrucciones que les sirviera para criar a una estrella infantil. Así que cuando querían castigarme con 17 años, yo les respondía desafiante y les decía: "Soy yo la que está pagando las facturas". Ahora me estremezco cuando pienso en esa actitud. Cuando el mundo te pone en un pedestal, te crees que no haces nada malo. A medida que me hago mayor, veo a mis padres como niños grandes", expresaba la estrella de la música.

Una fama precoz y sensación de “tener el mundo a sus pies” que, junto con otros problemas como las drogas, hicieron mella en su carácter. Hasta tal punto que la propia Demi Lovato ha reconocido que era muy difícil trabajar con ella en esa época.

No es la primera vez que Demi Lovato achaca a Disney la existencia de muchos de los problemas que ha tenido a lo largo de sus 28 años de vida, como los trastornos alimenticios sobre los cuales dijo recientemente: "Nunca me recuperé por completo de mi trastorno alimenticio. Sé que me afectará el resto de mi vida, pero es manejable y ya no me siento dentro de una prisión. Yo decido lo que como o lo que no como". Aunque, bien es cierto que no culpa de todo a su fama temprana ni a su relación con la factoría de Mickey Mouse, tal y como explicó en su documental Dancing with the Devil (Bailando con el diablo), donde aborda temas como la mala relación con su padre.