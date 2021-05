Demi Lovato anuncia que se identifica como persona no binaria

Demi Lovato ha hecho un importante anuncio personal a través de sus redes sociales. En un mensaje en vídeo posteado en sus principales redes sociales ha confirmado que se identifica como una persona de género no binario y pide que sus pronombres sean "they/them".

"Cada día que nos despertamos, se nos da otra oportunidad y la oportunidad de ser quienes queremos y deseamos ser. He pasado la mayor parte de mi vida creciendo frente a todos ustedes... Han visto lo bueno, lo malo y todo lo demás" explicaba en el texto que acompañaba al vídeo.

En apenas 88 segundos Demi Lovato ha sorprendido al mundo con su anuncio de persona no binaria como hiciera hace algunos meses Sam Smith: "Durante el último año y medio, he estado haciendo un trabajo de sanación y autorreflexión. Y a través de este trabajo, he tenido la revelación de que me identifico como persona no binaria".

"Compartir esto con ustedes ahora abre otro nivel de vulnerabilidad para mí. Siento que esto representa mejor la fluidez que siento en mi expresión de género y me permite sentirme una persona más auténtica y fiel como sé que soy y que todavía estoy descubriendo" continúa explicando con una gran sonrisa en la cara.

Demi Lovato asegura que no pretende ser ejemplo para nadie pero reconoce el importante papel que su voz puede tener para la comunidad no binaria: "Todavía estoy aprendiendo y conociéndome, y no pretendo ser una persona experta o portavoz".

A través de su podcast 4D with Demi Lovato dio voz a otras de las importantes voces de la comunidad no binaria con el objetivo de seguir trabajando en la visibilidad, igualdad y comprensión sobre esta identidad que permita a mucha gente vivir su auténtica verdad: "Hago esto por todos aquellos que no han podido compartir quiénes son realmente con sus seres queridos. Por favor, sigue viviendo en tu verdad. Te mando mucho amor".

Un importante paso adelante de Demi Lovato en el objetivo personal de encontrarse confortable con su identidad de género. Hay que recordar que en los últimos años se ha mostrado siempre favorable a hablar también de su identidad sexual: primero de su bisexualidad y posteriormente a reconocer sin ningún tapujo que la pansexualidad se adaptaba mejor a su propia vida. ¡Bravo, Demi!