‘Sobreviviré’: Nagore Robles estrena el after de ‘Supervivientes’ hablando de sexo y aprueba con nota

Entre los colaboradores de Supervivientes hemos conocido este año a Pilar Yuste, una representante de celebs con una personalidad única. Es la mayor de la plantilla y, tal vez por eso, la que tiene más experiencia en esto de codearse con los famosos.

Ahora también se ha convertido en una de las tertulianas de Sobreviviré, el programa que agradecen todos los noctámbulos que se quedaban con ganas de más isla una vez acabadas las galas de los martes y los jueves.

En el programa de esta semana Nagore Robles, la presentadora, ha reunido, además de a Pilar Yuste, a varios influencers que van a ser los habituales de este programa con aire canalla. En esta ocasión, estaban con ella Marina Yers, Jorge Cyrus, Alexia Rivas, La cuchillos e Iban García. Ya dejaba claro cuando entró en plató a hablar con Jorge Javier Vázquez, que su propuesta iba a ser algo diferente. Una apuesta por un low cost en técnica y el caos generalizado, sin censura y aparentemente sin guion. Y solo para los abonados de MiTele Plus.

Confesiones de madrugada

Y como las horas propician ciertos temas, cómo no, han hablado de sexo. Le han preguntado a Pilar Yuste si en alguna ocasión se había liado con alguno de sus conocidos representantes. Confirmó que nada de nada, que no le gustaba mezclar trabajo con placer.

Algo que rebatió Nagore que, recordemos, que conoció a Sandra Barneda en un debate de Gran Hermano en 2016 y saltó la chispa entre ellas. Ahora son una pareja que, pese a haber pasado por alguna crisis, las han superado y se han consolidado como pareja.

“Te lo digo yo y hablo por experiencia: no hay nada como mezclar el trabajo con el sexo”, aseguraba sin ningún reparo. “Yo ya no tengo salud para tirarme a un tío de ese calibre”, rebatía Yuste cuando le volvían a preguntar por el tema, asombrados de que no aprovechase su condición de representante.

Está claro que este programa tiene ya una comunidad de adeptos, no hay más que darse una vuelta por redes para darse cuenta de que Nagore ha aprobado con nota en su debut como presentadora.

Veremos qué sorpresas nos tienen guardadas para el próximo martes.