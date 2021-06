Melyssa Pinto sorprende en ‘Supervivientes’ con sus gustos musicales y emociona con su llanto por el hambre

Melyssa Pinto cada día tiene más seguidores y es que la naturalidad con la que se comporta y la caja de sorpresas que supone, ha enganchado a muchos que ya la consideran su favorita para ganar Supervivientes 2021. Esta semana, en la última gala pudimos verla llorar desconsoladamente y es que es difícil, en la situación que viven, no dar rienda suelta a unas emociones complicadas de gestionar.

Todo ocurrió en el juego de recompensa. Unas deliciosas brochetas de fruta, pollo o pescado pusieron los dientes largos a los concursantes que están pasando un hambre no deseable para nadie.

El caso es que perdió en su ronda y se quedó sin poder disfrutar de la recompensa. No pudo soportarlo y empezó a llorar como si no hubiera un mañana. Tanto que Jorge Javier Vázquez quiso preguntarle qué le pasaba.

“Tengo hambre. Antes no me daba igual pero no me dolía tanto. Pero es que ahora con el hambre que tengo quiero comer. Me sabe mal porque debería estar feliz porque mi amiga puede comer, pero yo también tengo hambre y lo paso mal. Me da rabia", decía entre llantos.

Cuando llegó el momento de disfrutar de la recompensa fue una de las que se giró para no ver cómo sus compañeros se daban el festín. ¡Qué duro es pasar hambre!

Melyssa Pinto se rompe por completo: "Tengo hambre". ¡Un aplauso desde nuestras casas para apoyar a la concursante!



🔵 #SVGala9 https://t.co/0FBgMJbayp pic.twitter.com/EjTplAYrMZ — Supervivientes (@Supervivientes) June 3, 2021

Confesiones de amigas

Pero no todo ha sido tan malo, esta semana la hemos visto compartir momentos de confidencias con Olga Moreno y Lara Sajen que parecen haberse convertido en las mejores amiguis.

Lara estaba desterrada en su plataforma marina desde la que observó un tiburón y la tenía un poco aterrada. De ahí que sus compañeras decidieran pasar el mayor tiempo posible acompañándola. Y en esas reuniones de chicas fue donde descubrimos los sorprendentes gustos musicales de Melyssa.

Olga dejó claro que se le daban muy bien las sevillanas, algo esperado. Sin embargo, cuando le llegó el turno a Melyssa de confesar sus gustos, llamó la atención que no le gustara el reguetón como a gran parte de los jóvenes de hoy en día. No, ella es de gustos más finos.

"A mí me gusta el jazz y el blues entonces me pongo Hit the road, Jack bailando por casa y me deslizo", aseguraba. Y no nos resultaba difícil imaginarla en esa situación. Sin duda, una chica con gustos diferentes.

Melyssa Pinto sorprende con sus gustos musicales: "En casa me voy deslizando" https://t.co/bBerr8U3MP — Supervivientes (@Supervivientes) June 2, 2021

Ya veremos con qué baile nos sorprende si logra ganar otra prueba de recompensa y comer algo. De momento, no le ha ido bien en los últimos juegos que la han llevado a estar nominada esta semana.