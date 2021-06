Así suena el segundo sencillo póstumo de Prince: ‘Born 2 Die’

Ya son cinco los años que han pasado desde la muerte de Prince. El genio de Minneápolis nos dejó el 22 de abril de 2016, pero en todo este tiempo, su música y su legado han estado muy presentes. Además de contar con mucho material que todavía no habíamos escuchado, los gestores de su patrimonio quieren seguir haciendo caja con las canciones que aún llevan su sello. Ambas cosas nos permiten descubrir, con el paso del tiempo, grandes joyas que el artista tenía escondidas y que ahora podemos disfrutar.

Uno de estos lanzamientos es Welcome 2 America, un disco que se grabó y se estrenó en una gira en 2010, pero que nunca fue estrenado oficialmente. Prince lo guardó para siempre en el baúl de los recuerdos para centrarse en otros proyectos. El material ahora verá la luz, más de diez años después, con un álbum de 12 canciones en diferentes formatos, también en plataformas de streaming, y junto con una película inédita del concierto que Prince dio en The Forum en Inglewood, California, el 28 de abril de 2011. Welcome 2 America llegará a nosotros el próximo 30 de julio.

Cuando se anunció esta publicación, pudimos escuchar la primera canción que estará presente en el disco, que además le da título. Ahora podemos disfrutar de una más, Born 2 Die, un tema de cinco minutos muy soul, con un sonido muy sexy, en el que el artista reflexiona sobre el poder y el crecimiento de la justicia social en aquel momento de la historia. Born 2 Die se grabó en 2010, un año después de que Barack Obama fuera elegido presidente de Estados Unidos, y Prince no perdió la oportunidad para hablar en él de los problemas que afectaban a la comunidad negra.

Welcome 2 America toma el relevo a una lista cada vez más amplia de material inédito publicado de manera oficial tras la muerte de Prince, como el disco Piano & A Microphone 1983 (2018) u Originals (2019), que incluía la versión original de Nothing Compares 2 U grabada por su autor en 1984.

Así suena el segundo sencillo póstumo de Prince: ‘Born 2 Die’

Cinco años sin todo un icono musical

Prince tenía 57 años cuando fue encontrado sin vida, en un ascensor de sus instalaciones de Paisley Park, el 21 de abril de 2016. Desde entonces, han salido a la luz numerosos detalles que rodearon a la muerte del genio de Minneapolis. Uno de ellos es abrumador: sufrió en secreto fuertes dolores durante los últimos años de su vida. Hace ahora 5 años, el mundo perdió a una las figuras más influyentes de toda una generación de artistas, un icono creativo de extraordinario talento.

Después de dos años de investigación, las autoridades de Minesota hicieron públicos los resultados: Prince falleció como consecuencia de una sobredosis accidental de fentanil, un opiáceo sintético 50 veces más potente que la heroína. Según el fiscal del Condado de Carver, Mark Metz, el artista pensaba que lo que tomaba era un analgésico común, Vicodin, pero en realidad se trataba de un falso Vicodin mezclado con fetanil: “No tenía ni idea que estaba ingiriendo una mezcla de pastillas que podían matarle”. No se encontraron "suficientes pruebas" para acusar a nadie por el fallecimiento del artista.