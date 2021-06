Dua Lipa es una de las mayores estrellas del momento. La cantante británica se ha coronado como la nueva reina del pop gracias a su segundo álbum de estudio: Future Nostalgia. A pesar de que el disco salió al principio del confinamiento, su éxito no se vio frenado. Y tenemos que reconocer que sus canciones alegraron a millones de personas.

Ahora, más de un año después, Dua Lipa sigue alargando el chicle y Future Nostalgia tiene nuevo videoclip. Se trata de Love Again, una de las canciones más discos del álbum.

Esta vez la joven se ha convertido en una vaquera que baila al ritmo de la canción. De hecho, la vemos cabalgando un toro mecánico al principio del vídeo. Eso sí, de una forma de lo más elegante. Estamos seguros que más de uno y de una va a intentar hacerlo con esa gracia, pero no lo va a conseguir.

Para la ocasión, Dua Lipa ha contado con uno de sus estilistas de confianza: Lorenzo Posocco. El joven ha convertido a la británica en una auténtica vaquera que parece salida de un bar de carretera de Estados Unidos. Eso sí, con mucjo más estilo.

Parece que Love Again será el single con el que Dua Lipa cerrará esta etapa de Future Nostalgia. Y es que la cantante ya está trabajando en su tercer disco, ¡uno de los más esperados!

Además, muy pronto sus fans podrán escuchar pronto una nueva canción de ella. Y es que la joven lanzará Can they hear us? En los próximos días. Se trata de una canción que formará parte de la banda sonora original de la película Guilty y donde la londinense se introduce en el rhythm and blues.