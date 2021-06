Así suena CHVRCHES junto a Robert Smith en su nueva colaboración

Lauren Mayberry, vocalista de CHVRCHES, ha tenido la oportunidad de cumplir su sueño gracias a una colaboración junto a uno de los ídolos del grupo británico. Se trata de Robert Smith, el líder de The Cure, con quien estrenó el pasado martes un tema titulado How Not To Drown. Éste forma parte de su próximo álbum, Screen Violence (Glassnote Records, 2021), que se saldrá a la venta el próximo 27 de agosto.

El tema busca dar respuesta a cómo poder sobrevivir cuando sientes que te estás ahogando y muestra una perfecta combinación de las voces de Lauren Mayberry y Robert Smith en una especie de diálogo entre ambos. Además, su presencia no solo se limita a la canción en sí, puesto que en su videoclip también se desvela la colaboración, con diversos primeros planos del cantante de The Cure y su icónica estética neogótica.

Este sencillo es el segundo que dan a conocer los escoceses en lo que va de año, ya que a finales de abril presentaron He Said She Said, cuyo videoclip también se rodó bajo la dirección de Scott Kiernan, y formará parte de un disco grabado de forma muy particular. Esto se debe a que se hizo de forma remota entre Los Ángeles y Glasgow en plena pandemia, donde no faltaron las famosas videollamadas entre los miembros de CHVRCHES para crear Screen Violence, un trabajo autoproducido, que será el cuarto de su discografía.



Si bien es cierto que éste era uno de los nombres que Mayberry, Martin Doherty e Iain Cook se plantearon como carta de presentación del grupo y finalmente desecharon, las circunstancias extraordinarias derivadas del confinamiento les hizo retomarlo para narrar la forma violenta con la que convivimos con las pantallas, a través de ellas y dentro de ellas. Por ello, la banda ha reconocido que sus canciones se centrarán en los sentimientos que nos provocan estos dispositivos, muchas vecer relacionados con el arrepentimiento, el miedo o la soledad.