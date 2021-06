Amanda Sampedro nos descubre qué artistas son fijos en el vestuario del Atlético de Madrid

Amanda Sampedro es una de esas mujeres que rompen esquemas y demuestran que las mujeres pueden hacer las mismas cosas que los hombres. Ella no gana lo mismo que su homólogo masculino en el fútbol, pero lo asume como algo que le ha tocado y se centra en lo positivo. Las mujeres cada vez tienen más hueco en el deporte rey y las barreras cada vez son menos.

Eso es lo que intenta transmitir en su primer libro, uno dirigido al público infantil con el que intenta eliminar la idea de desigualdad en el deporte y con el que intenta animar a los más pequeños a perseguir sus sueños.

Ella lo hizo y ahora vive del fútbol como jugadora del Atlético de Madrid y de la Selección Española. En toda esta carrera deportiva, la música tiene un papel importante de cara a la motivación y hemos querido investigar un poco sobre lo que se escucha en el vestuario. Y nos ha quedado claro que Dani Martín y Leiva son dos imprescindibles.

Si hablamos de música, ¿qué música suena en el banquillo del Atleti?

Creo que suena un poquito de todo. Al final sí es verdad que nos gusta mucho el pop, nos gusta mucho la música latina, también. Cada una ponemos nuestro granito de arena, yo soy mucho de Dani Martín, de Leiva, que también suena mucho en LOS40, así que, no os preocupéis que yo en el vestuario pongo siempre muchas de vuestras canciones.

¿Ha habido alguna canción especial en esta temporada?

Nos vamos guiando por el top del momento. A mí me gusta mucho, que siempre se la pido a las chicas la de Imagine Dragons, Believer y la ponen mucho en el Wanda Metropolitano y nos gusta mucho y nos motiva mucho para salir a jugar.

¿La música supone algún tipo de motivación?

Sí, muchísimo. Al final la música es un estado de ánimo. De hecho, a mí como deportista, de camino a entrenar me gusta ir escuchando música alegre, para ir poniéndome a tono con el entrenamiento o para el partido. Y luego ya, de camino a casa, un poquito de música más tranquila para la vuelta a la calma. La música es un estado de ánimo y siempre suena música antes de salir a jugar, creo que es básico y cuando se gana el altavoz es cuando más alto suena.

Mencionabas a Dani Martín que es un gran atlético, ¿has tenido la oportunidad de conocerle en persona?

Por redes sí que hemos hablado un poco, sobre todo tuvo un detallazo con Virginia porque a Virginia Torrecilla le encanta Dani Martín y tuvo un detallazo con ella dedicándole, de modo privado, un cachito de una canción y ojalá podamos coincidir en el Wanda Metropolitano o en algún evento del Atlético de Madrid porque él es muy atlético, pero sí es verdad que así, personalmente, todavía no hemos coincidido.

¿Quién te gustaría que cantara el himno de vuestro equipo?

Sí es verdad que estamos muy contentos con el himno que tenemos con Sabina, pero si algún día tiene que salir una canción o lo que sea del Atlético de Madrid, yo creo que Dani Martín o Leiva, que son super atléticos, yo creo que son dos buenos referentes para hacer una canción del Atleti.

¿A qué artista te gustaría ver en concierto en tu estadio?

A alguno de estos dos. Tanto Dani Martín como Leiva creo que son dos muy buenos cantantes, muy buenos referentes y encima me encanta su música para que puedan dar un conciertazo en el Wanda Metropolitano.

¿Tú has visto algún concierto en el Wanda?

No, todavía no. No lo vi en el Calderón, que de eso me arrepiento un montón y en el Wanda todavía no he visto ninguno.

¿Algún músico te ha pedido alguna vez un autógrafo?

No.

¿Y tú se lo has pedido a alguno?

Autógrafo no, pero sí que le pedí una foto a Leiva en los últimos premios de LOS40.