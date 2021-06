Karmele Marchante también se ha pronunciado sobre Rocío Carrasco y Antonio David Flores

Si alguien piensa que tras dejar Mediaset en 2016, Karmele Marchante se retiró del mundo del corazón y todo lo que tiene que ver con este universo, está realmente equivocado. Lo único que hizo fue cambiar de plataforma. Hace un mes, a sus 74 años, decidió abrirse un canal de youtube para expresar sus ideas y contar su experiencia con determinados personajes.

Y como no podía ser de otra manera, ha opinado sobre la docuserie de Rocío Carrasco, aunque no lo ha hecho hasta que ya llegó a su último capítulo y cierre en plató, ya ha compartido su opinión.

Aseguró que este documental lo ha hecho la mejor directora de Mediaset y que tiene muchas partes positivas. Pero dice que la cosa no ha acabado porque el circo tiene muchos participantes y entre todos han logrado “dividir a las dos Españas”. Parece ser que hay que ser de Rocío Carrasco o de Antonio David Flores.

Una de las primeras cosas que ha destacado es la salida del armario del hijo, de David Flores, que hasta ahora había permanecido en el anonimato y no se podía hablar de él. Ahora, las cosas han cambiado.

Ha asegurado que ella es feminista y trabaja con mujeres maltratadas, “no quiero quedar como que no veo violencia de género”, pero, “ahí hay tantos agujeros tan poco claros que es difícil penetrar e intentar tirar de un hilo y sacar algo claro. Esto es un juego de tronos de audiencia, dinero, odios, rencillas, vendettas”.

Sí que Karmele Marchante considera que Antonio David ha maltratado psicológicamente a su ex y ha utilizado a sus hijos, pero hasta cierto punto. Y reconoce que el documental ha sido muy positivo para otras mujeres maltratadas.

Ya había hablado de ellos

Pero, no era la primera vez que hablaba de la pareja. El pasado abril ya lo hizo en un vídeo en el que desvelaba asuntos de Tómbola, el programa en el que trabajó y coincidió con ellos en varias ocasiones cuando todavía eran pareja.

“Cada miércoles están saliendo pedazos míos de mi trabajo en mi programa Tómbola. Fue uno de los lugares donde tuve más rifirrafes con la Rociíto, entonces sumisa a Antonio David”, explicaba en el vídeo.

“Como yo era la única que les daba caña y les hacía preguntas incómodas porque tenía muchísima información, se dedicaron a insultarme”, recordaba sobre aquellos tiempos.

“En uno de los programas, que hacíamos en exteriores y lo hicimos cerca del mar, Antonio David no solo me quería pegar, sino que me quería tirar al mar”, no ha dudado en desvelar para deja constancia del carácter agresivo del ex guardia civil.

Pero ella tampoco se quedaba corta. “Ante una pregunta mía, Rocío me dijo que, si yo era lesbiana, transexual o si vendía droga en el Retiro. Ni me molesté en contestarla. Eran maneras que buscaban Antonio David y esa rata cloaquera periodística para hacerme daño, pero ella no se cortaba un pelo y ella jamás en la vida me ha pedido perdón. Debería haberlo hecho”, explicaba Marchante.

“Se dedicaban a hacer dinero, a parecer a diestro y siniestro en portadas, a Tómbola no sé ni cuántas veces vinieron y siempre con esa chulería y con no querer responder a mis preguntas”, admitía reconociendo que sus preguntas periodísticas no les hacía ninguna gracia.

También se ha despachado sobre Fidel Albiac: “Pensé ‘qué querrá este tío’. Tuve un sentimiento de sorpresa y miedo. Él me hizo su confidente, su obsesión era investigar y seguir a Antonio David. Yo tuve las primeras fotos de Antonio David con la que hoy es su mujer, me las pasó Fidel. Al tiempo que me pasaba un montón de información sobre los malhaceres de Antonio David”.

Y lo que queda todavía con esa segunda parte de la docuserie anunciada para otoño.