Kerem Bürsin: lo más difícil de Love is in the air y la actriz de La Casa de Papel con la que quiere trabajar

Love is in the air ha conseguido consolidarse en la parrilla de Telecinco, convirtiendo a sus protagonistas en auténticos ídolos para todos esos espectadores que no se pierden ni un solo capítulo de la serie turca. Kerem Bürsin es el actor encargado de dar vida al atractivo Serkan y sobre él hemos sabido un poquito más gracias a una entrevista exclusiva que ha concedido a Mediaset España y donde aborda algunas cuestiones relacionadas con la ficción, pero también con su futuro profesional.

Lo más difícil de hacer en 'Love is in the air'

"El rodaje en la televisión turca es un trabajo muy interesante, porque los episodios duran una media de 130 minutos y los guiones tienen entre 100 y 130 páginas. Rodar esto en cinco días significa que pasamos mucho tiempo en el plató. Creo que el ritmo es probablemente lo más difícil de gestionar. La más emotiva podría ser cuando descubro que mi familia es responsable de la muerte de los padres de Eda".

Parecidos entre Serkan y Kerem

"Aunque me gustaría decir que no nos parecemos, lo cierto es que hay algunas similitudes. A veces me quedo atascado en algunos aspectos, como hace él, pero, aparte de eso, somos bastante diferentes".

"Para preparar el papel trabajé con Esin Doğan, gran coach de interpretación, con quien hablé sobre el personaje. Tengo un objeto que me recuerda a él, trabajé en qué tipo de animal sería Serkan y además hay varias personas de mi vida que me recuerdan vagamente a él. Todo esto me ha permitido darle forma y obviamente el texto es una de las mejores guías para explorar el personaje aún más".

Su final para 'Love is in the air'

"No me gustan los finales felices. Soy más del tipo de final de ‘vamos a sorprender a todo el mundo’, así que no creo que al público le guste mi final".

Acento español

"Hablo muy poco español, pero he estado dando clases de español, así que ya veremos cómo evoluciona. España está llena de actores con mucho talento. Soy un gran admirador de Javier Bardem y de actrices como Úrsula Corberó y Alba Flores".

Próximos proyectos

"Ahora mismo estoy grabando Love is in the air. Quién sabe qué será lo siguiente y no saberlo es lo más emocionante".