Miley Cyrus tiene claro que su próxima colaboración tiene que ser con Billie Eilish

Miley Cyrus y Billie Eilish. Puede ser una de esas colaboraciones que marquen tendencia en un año (por poner un ejemplo, en 2022). Y es que cuando a la solista estadounidense (ex Hannah Montana) se le pone algo entre ceja y ceja es muy complicado que eso no suceda.

Tras unir su talento con Dua Lipa en Prisoner hace medio año, la cantante tiene ya muy claro que su próxima colaboración tiene que ser con una de las grandes estrellas internacionales emergentes de los últimos años: la californiana Billie Eilish.

Así lo ha confesado en una entrevista con la edición británica de la revista Vogue. Miley Cyrus asegura que "siempre hay nuevos artistas emergentes que son muy interesantes" aunque en el caso de Eilish estamos ya casi hablando de una de las nuevas divas de la música.

"Me encanta Billie Eilish. Creo que ella es increíblemente guay. Me encanta ella. Me encanta su forma de comunicar. Me encantaría trabajar con ella en un furuto" contestaba la cantante ante la pregunta de con quién estaría interesada en unir su voz.

Dos maneras diferentes de entender la música. Dos actitudes casi opuestas sobre sexo, pop, drogas, etc, pero cuyo resultado musical (que al final es el que nos interesa) puede ser espectacular. De hecho, durante un show para la radiotelevisión británica, Miley ya dejó claro que interpretar algunos temas de Billie Eilish se le daba de lujo.

Y es que en los últimos años Cyrus ha destacado por sus increíbles versiones de artistas de todo tipo, género y condición. Una increíble manera de rendir tributo a los y las artistas que apasionan a la solista. My future fue su particular homenaje a Billie Eilish.

Si nada lo impide, ambas artistas compartirán el mismo escenario durante un festival musical en Austin (Texas, Estados Unidos). Quién sabe si puede ser el principio de una bonita colaboración musical.