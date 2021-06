10 cosas que puedes hacer para cuidar de los océanos

Como cada 8 de junio, todo el planeta conmemora el Día Mundial de los Océanos, uno de los mayores tesoros de nuestra fauna y nuestra flora y uno de los pilares fundamentales de nuestros ecosistemas.

Desde LOS40 estamos muy comprometidos con el cuidados de las grandes masas de agua de nuestro planeta, tal y como demostramos de la mano de Greenpeace. Creemos que aún hay pequeños gestos que están en nuestras manos y en las de todos los ciudadanos del mundo para poner nuestro granito de arena y frenar el cambio climático día a día, con acciones cotidianas.

¿Qué puedes hacer para proteger los océanos?

Incorporando sencillos gestos en tu día a día tú también puedes contribuir al cuidado y la protección de los océanos. Pequeños actos responsables con los que estarás protegiendo la salud de nuestro planeta.

1. Reduce el uso de plásticos

Llevar tu propia bolsa de tela cuando vayas a comprar, utilizar botes de cristal que se puedan limpiar en lugar de desecharlos, comprar productos a granel en tiendas especializadas, elimina el uso de pajitas… cada pequeño gesto cuenta. A día de hoy los plásticos suponen una de las mayores amenazas para nuestros mares y océanos, ya que, la acumulación de residuos en las aguas es la causante de la destrucción de la flora marina y de la pérdida de miles de animales. El nuevo gran enemigo son las mascarillas.

2. Mantén las playas limpias

A todos nos encanta ir a la playa y no cuesta nada dejarla libre de residuos cuando disfrutamos de un rato de sol y arena. Además de no tirar desperdicios de ningún tipo te animamos a que, cada vez que visites una playa y encuentres basura tirada, la recojas aunque no sea tuya. Un pequeño gesto que no cuesta nada, pero que vale mucho.

Es importante cuidar las playas. / Getty Images / Photo by STR/NurPhoto via Getty Images

3. No contribuyas con la explotación marina

Souvenirs que en realidad son estrellas de mar, conchas e, incluso, la terrible moda de introducir tortugas vivas en un llavero son tan solo algunos ejemplos de cómo en muchas ocasiones el ser humano ha colaborado en la explotación y destrucción de los océanos. Algo con lo que hay que terminar radicalmente si queremos mantener el medio ambiente en equilibrio.

4. Reduce las emisiones de CO2

Si reducimos la emisiones de CO2, por ejemplo yendo en bicicleta en lugar de usando el coche, estaremos contribuyendo a frenar el cambio climático y, con ello, ayudando a los océanos y al planeta en general.

5. Practica turismo responsable

Nos encanta disfrutar de las maravillas que los distintos océanos del mundo pueden ofrecernos pero, limítate a ser un simple espectador y no alteres nada de lo que puedas encontrar en el entorno, por ejemplo, cuando buceas. Un gesto como tocar o, incluso, arrancar un coral puede ser terrible para el ecosistema. Además, si decides pasar tus vacaciones a bordo de un crucero, intenta que sea en la opción más responsable con el medio ambiente.

6. No malgastes agua

Cerrar el grifo mientras te lavas los dientes o las manos, ducharte en lugar de darte un baño o poner la lavadora cuando esté llena son gestos cotidianos que reducirán tu gasto en agua.

Ahorrar agua es un gesto importante. / Getty Images / Photo by Steve Pfost/Newsday RM via Getty Images

7. Ten cuidado con lo que tiras por el desagüe

Muchas de las cosas que tiramos por el desagüe terminan contaminando los mares y llevando la misma cantidad de desperdicios al agua que si hubiéramos dejado toda la basura en la playa. Algunos de los que más impacto provocan en los océanos de todo el mundo son las toallitas húmedas o los bastoncillos. ¡Tíralos siempre a la basura!

8. Háblales a tus amigos sobre la importancia de cuidar los océanos

Cuantos más estemos convencidos de la importancia de mantener los océanos y playas limpias por ejemplo, ¡mejores resultados conseguiremos! Ahora que llega el verano, aprovecha para abrir los ojos a esos colegas que no cuidan nuestras playas.

9. Practica deportes que no contaminen

Esto forma parte de hacer turismo responsable. Por ejemplo, un rato de paddle surf, kayak, surf o, incluso, barca de pedales, no contaminarán lo mismo que alquilar una moto de agua.

10. Apoya a las instituciones que cuidan los mares

No es necesario hacerte socio (aunque es una buena opción). A día de hoy con herramientas como las redes sociales puedes compartir todo tipo de contenidos que ayuden a concienciar a los demás, por ejemplo.

Si entre todos ponemos nuestro granito de arena conseguiremos mantener el medio ambiente, protegiendo la fauna, la flora y todos los ecosistemas. ¡Aún estamos a tiempo! ¡Desde LOS40 te deseamos feliz Día Mundial de los Océanos!