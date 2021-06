Álex González sabe que tiene un cuerpazo y, lo mejor de todo, no duda en compartirlo con sus seguidores. Tanto esfuerzo para lucir esos abdominales le dan todo el derecho a presumir de tableta. Y no se corta. Durante las últimas semanas, en las que ha estado centrado en el rodaje de Toy Boy, no ha parado de seducir con una buena colección de fotografías que están llenas de tonteo. Y muchas de ellas en compañía de María Pedraza, lo que ha dado lugar a muchas especulaciones.

El caso es que, en las últimas que ha publicado, le hemos visto en la cama, con tan solo un pantalón corto de deporte y poniéndose las deportivas y no vamos a preguntarnos quién es el fotógrafo o la fotógrafa que ha compartido esa intimidad con él. Lo que sí vamos a hacer es comentar las palabras que ha compartido Dani Martín sobre las imágenes.

Piropos con mucho humor

“Yo una vez estuve así de buenorro. Hace mucho ya, no recuerdo el año. 😂”, escribía el cantante haciendo referencia a viejos tiempos y tirando de sentido del humor. Ambos son buenos amigos y, de hecho, Álex González salió en uno de los vídeos de El canto del loco.

No es la primera vez que Dani comenta alguna de las fotos hot del actor. “Me gusta hasta a mí. ¿Qué es eso que tienes en la tripa? Nunca lo había visto, ¿estás bien?", escribía el pasado mayo sobre otra imagen de su amigo dentro del agua en la que también exhibía ese cuerpo que muchos quisieran para sí.

Dani no es el único que ha querido resaltar ese buen físico del actor, también lo ha hecho Paula Echevarría, que también tiraba de sentido del humor: “Alexin de mi vida, a más de una/o le va a dar un golpe de calor! 😂😂😂😂🔥🔥🔥”.