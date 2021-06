Macarena Ramírez gana la primera edición de ‘The Dancer’ y los capitanes se despiden emocionados

La primera edición de The Dancer ha llegado a su fin en TVE. Después de diez semanas de concurso y 84 candidatos a convertirse en el mejor bailarín del país, ya tenemos un nombre. Macarena Ramírez se ha convertido en la primera ganadora de este talent show al conseguir el 45% de los votos. La artista andaluza se ha llevado el título y los 25.000 euros del premio.

"Yo no soy nadie para decirte nada porque eres una artista más grande que todo esto, tú eres otra cosa”, le decía su capitana, Lola Índigo, antes de saberse ganadora. “Tienes una imaginación… y yo, que no solo creo en los artistas ejecutores e intérpretes, que son maravillosos”, añadía, “también creo en los creadores y tú eres una creadora, una artista, un genio".

La que fuera concursante de Operación Triunfo mostró su alegría de que en la final se hubiera colado una bailarina de flamenco, que, sin duda, es un género muy español. “Traspasa fronteras, te entra por el pecho y te emociona", aseguraba sobre este tipo de baile.

No sabemos si por la influencia de Rosalía o porque es un género que nos representa, pero lo cierto es que, finalmente, el flamenco ha vencido en The Dancer.

Macarena ha preparado sus propias coreografías, ha diseñado su vestuario y ha bailado con una fuerza y una pasión que han colocado a este género en el lugar que merece, demostrando que es algo que puede estar a la vanguardia.

Una recompensa a su sacrificio y dedicación. Macarena lleva dedicándose al baile desde que tenía cuatro años. Ahora tiene 28 y ya es una de las figuras reconocidas del género que suma un logro más en su carrera con esta victoria.

Esta gaditana ya cuenta en su haber con otros títulos como el Premio Revelación de Andalucía. Ha recorrido el mundo demostrando su talento y hasta la hemos visto dando vida a Lola Flores en su etapa de adolescente en Lola, la película.

La emoción de la capitana

Una gran noche para Macarena y para su capitana. Lola Índigo disfrutó con la victoria de su concursante y se deshizo en gritos, lágrimas y abrazos. También del momentazo en el que compartió escenario con Miguel Ángel Muñoz y Rafa Méndez.

“Menuda fantasía vivir esta experiencia con @rafamendezzzz y @miguelamunoz 💘 la mimi del pasado está chillando, no hay poster de la superpop ni fuego ni energy que supere esto, os quiero mis capitanes 😭”, escribía junto a imágenes de este momento.

“MACARENAAAAA 😭😭😭😭😭 #TheDancerFinal gracias a todos por acompañarnos estas semanas y apoyar un programa de television de DANZA, sin nada más que añadir, solo danza, que ya es MUCHO, gracias CREER ES CREAR ✨❤️”, añadía en twitter.

Momento de agradecer

El actor es otro de los que ha querido agradecer la oportunidad de formar parte de este proyecto en el que le hemos visto emocionarse y empatizar con los concursantes. Compartía un vídeo desde Estados Unidos, donde se encuentra ahora mismo embarcado en otro proyecto, para recordar el gran equipo que ha formado parte de esta primera temporada.

Otro que no ha escatimado en agradecimientos ha sido Rafa Méndez que no se ha olvidado de sus compañeros capitanes: “Gracias @lolaindigo te lo he dicho dentro y fuera MÁGICO encontrarnos, eres para siempre. @miguelamunoz cuando supe que estarías tú sentí tal buen rollo que no me equivoqué, eres un gran tío”.

No ha querido dejar la oportunidad de recordar que este tipo de programa es “tan NECESARIO, donde la gente joven debe entender que para salir en tv es importante tener algo que dar, pero de verdad”.