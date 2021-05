Lola Índigo ya ha decidido quién será la protagonista de su próximo videoclip

Conocimos a Lola Índigo después de su paso por Operación Triunfo 2017, aunque previamente ya había pasado por el talent de baile Fama, ¡a bailar! Ahora ha vuelto a la pequeña pantalla como capitana de The Dancer varios años después y con una reputada carrera repleta de éxitos a sus espaldas, con triunfos musicales en solitario de la talla de Ya no quiero ná, Mujer bruja hasta colaboraciones como Santería, junto a Danna Paola y Denise Rosenthal.

De hecho, precisamente gracias a The Dancer Lola Índigo ha encontrado un pequeño (nunca mejor dicho) diamante en bruto. Concretamente, a la bailarina que quiere que se convierta en la protagonista, nada más y nada menos que, de su próximo videoclip.

Se llama Aina, tiene ocho años y desde el primer momento conquistó el corazón de Lola Índigo. Aunque al final no ha podido ser, la concursante ha llegado hasta la semifinal de The Dancer y, además de la experiencia, la cantante le hizo un regalo que probablemente signifique más para ella que cualquier otro premio. "Las oportunidades están en la calle. A mí no se me dan bien los programas de la tele. A mí me han echado la primera de muchos sitios... esto no es más que un concurso”, comenzaba a decir Lola Índigo a la joven bailarina para consolarla. “Y como las oportunidades están en la calle, yo quiero que tú seas la protagonista de mi próximo videoclip", dijo emocionada Lola Índigo ante la atónita mirada de la pequeña Aina, a quien próximamente veremos en alguno de los vídeos de la artista.

Y es que, la concursante es toda una fan de Lola Índigo, tal y como ha demostrado en más de una ocasión en sus redes sociales.

Aunque ese no fue el único gran premio que Lola Índigo regaló a aquellos concursantes que había capitaneado durante el programa. Este fue el mensaje que Lola Índigo dedicó a Jose I Duna: "Brilláis por lo que sois, porque sois súper especiales y porque no dejáis de trabajar. Yo creo en vosotros y esto no es el final, sois muy pequeños y tenéis que seguir estudiando. Como quiero que sigáis estudiando yo os voy a dar una beca a los dos y os voy a traer a Madrid para que estéis unos días tomando clase", concluyó la compañera de Miguel Ángel Muñoz y Rafa Méndez.

No cabe duda de que Lola Índigo es la generosidad hecha capitana.