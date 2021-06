Özge Özpirinçci, la protagonista de ‘Mujer’, confirma su embarazo

La emisión de Mujer en España ha convertido a Özge Özpirinçci en un personaje conocido y querido. Son muchos los que siguen los pasos de esta actriz turca que se ha colado en multitud de hogares con el drama de su personaje.

Su vida real tiene más alegrías que su personaje en la serie. Y buena prueba es la noticia que acaba de confirmar para acabar con los rumores que apuntaban a un embarazo. Sí, la actriz está esperando a su primer hijo.

Lleva siete años de relación con el también actor Burak Yamantürk. Ambos son dos rostros conocidos de la televisión turca y de ahí el gran interés despertado por su vida personal. Ante las especulaciones que empezaban a difundirse con los rumores de lo que podría ser la espera de su primer hijo, por fin, han aclarado dudas.

Las noticias sobre su estado no se equivocaban, pero al parecer las que hacían referencia al tiempo de gestación, no eran tan acertadas. "Estoy de 13 semanas, no de 9", aclaraba la actriz que ya ha entrado en el segundo trimestre de su embarazo.

Muchas mujeres no quieren confirmar este tipo de noticias hasta no superar el primer trimestre de gestación en el que hay más posibilidades de aborto. Ella ya lo ha hecho y todo parece ir viento en popa.

Además de confirmar la noticia ha querido compartir con todos sus seguidores el momento en el que su pareja se enteraba de que iba a ser papá. “¡Voy a ser padre!". Y el vídeo llegaba acompañado de un sticker de “bebé en camino” para que todo el mundo lo tuviera claro.

Éxitos profesionales

Está claro que es un buen momento para la actriz que tras terminar el rodaje de Mujer el año pasado y comprobar la buena acogida de la serie en medio mundo, se embarcó en nuevos proyectos.

Ya ha terminado de grabar Una historia submarina junto a Kivanç Tatlitug. Una producción de ciencia ficción en la que da vida a un personaje con tintes apocalípticos y que podremos ver en Netflix el año que viene.

Tiene otra serie en camino que se estrenará en otra plataforma, streaming BluTV, en la que trabaja junto a Salih Bademci (Sinan Karakaya en Te alquilo mi amor). Está claro que su bebé llega con un pan debajo del brazo y la actriz no puede tener quejas de lo bien que le va tanto en el terreno personal como en el profesional.