Omar Sánchez es acusado de traidor tras desvelar un secreto de los concursantes de ‘Supervivientes’

Omar Sánchez ha demostrado en más de una ocasión que no tiene muy buen perder y en la última entrega de Supervivientes: Tierra de nadie, lo ha vuelto a demostrar una vez más. Si le tocan la comida puede cargar con quién sea y lo ha hecho cuando Melyssa ha intentado quitarle su recompensa.

Pero vamos por parte. Todo empezó cuando la organización decidió esconder una serie de amuletos y pergaminos en la isla que tenían que buscar los supervivientes para conseguir privilegios. Uno de ellos consistía en poder robarle la recompensa a alguno de sus compañeros.

Durante el último juego, Omar y Lara ganaron una hamaca y una merienda durante tres días. Al acabar el juego de líder, Melyssa, que tenía uno de esos amuletos, decidió utilizarlo y quedarse con la recompensa de Omar. Y para qué queremos más.

“Voy a disfrutar de la merienda con mi amiga, en la hamaca, y voy a comer ese sándwich y ese chocolate que, encima, es algo que llevo diciendo que quiero el día que salga de aquí, así que, me lo voy a comer aquí. Me sabe super mal, pero se lo voy a quitar a Omar", dijo Melyssa.

La reacción de Omar

Como decíamos, Omar no tiene buen perder y lo ha demostrado una vez más, cuando en ese momento y rebotado por haberse quedado sin la merienda ha confesado el gran secreto de sus compañeros. “Todos estos amuletos todos sabíamos todos de todos, yo sabía lo que tenía ella y lo que tenía otra gente. Todo se sabía”, soltaba ante el asombro de sus compañeros.

“Estás diciendo que os habéis saltado la norma”, contestaba Lara Álvarez. Y es que el pirata Morgan les había pedido que el contenido de esos amuletos quedara en secreto. “Yo sabía que se habían cogido seis" seguía confesando Omar. "La norma era muy clara, esos pergaminos tenían que quedarse en secreto, igual que los amuletos que ellos encontraran escondidos en la playa", ha asegurado Lara.

La presentadora ha ido preguntando, el primero a Tom Brusse. “Yo no sabía nada de lo que ellos tenían en los amuletos. Yo no sabía que ella podía robar algo o disfrutar de cualquier cosa”, aseguraba el francés. Algo que le rebatía Omar que seguía desvelando alguno de los contenidos de esos pergaminos.

“Justamente ahora sabes lo que es, me parece super rastrero”, le reprochaba Melyssa. El siguiente al que ha preguntado Lara ha sido Alejandro Albalá que no se ha mojado: "Yo no voy a compartir esto, cada uno sabrá lo que hace. Cada uno es dueño de sus actos. No voy a decir nada que no sepa. No me voy a mojar en algo que no sé".

Omar se mantenía en sus trece al ver la negativa de todos sus compañeros. “Me parece muy fuerte lo que estás haciendo”, le reprochaba Olga Moreno decepcionada con la actuación de su amigo.

Lara volvía a interrogarle para saber hasta qué punto tenía información. "Omar no vamos a dudar de ti, pero te voy a pedir qué más amuletos sabes", ha insistido la presentadora. "Una nominación directa que tiene Olga y otro que no sé si sirve que es no jugar el juego de líder, no sé quién la tiene, pero sé que está", ha respondido él.

La decisión del pirata Morgan

La organización tuvo que deliberar. Tras asegurar Omar que no se arrepentía de decir la verdad, su amiga Olga no ha podido reprimir las lágrimas. “Ni por los 200.000 euros vendo a nadie y si ha mirado mi pergamino me parece muy fuerte. Aunque fuese verdad, te juro que no me lo esperaba de Omar, de otro vale, pero ¿de Omar? ...lo ha hecho tan mal...te juro que no vendo yo a nadie en mi vida. Y ahora ¿quiere también meter a Alejandro?, ¿a su amigo?", decía llorando.

Omar seguía en sus trece y pedía a la audiencia que, si realmente lo había hecho tan mal, que le expulsaran el próximo día, “estoy al límite y estoy cansado de tanta falsedad aquí, estoy aburrido, estoy cansado”.

Lara Álvarez ha anunciado que “después de lo que ha ocurrido, mañana miércoles, tenemos gala y veremos Omar si te expulsan o no, pero ahora, la decisión de la organización, es tajante, es contundente y no es discutible. Habiendo escuchado la información que ha dado Omar sobre el contenido de esos pergaminos y corroborando que era verdad entendemos que hay alguno de vosotros que ha hecho una filtración y la organización ha decidido que se invalida la dinámica de los pergaminos quedando anulados todos y cada uno de ellos”.

😱 SE HA LIADO 😱



Omar confiesa que se sabía el contenido de los pergaminos y eso invalida los amuletos 💥 #TierraDeNadie9 🌴 https://t.co/NzT6uvqB3J pic.twitter.com/tLrvgTXdig — Supervivientes (@Supervivientes) June 8, 2021

“Muy bien Omar”, le felicitaba Olga a su compañero que volvía a pedir que le expulsen si ha hecho tanto mal a sus compañeros. Lara le recordaba que también estaba prohibido pedir la expulsión. Lo que está claro es que se ha quedado solo en la isla.