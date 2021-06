Rocío Flores, al borde las lágrimas cuando dicen que no defiende bien a Olga Moreno en ‘Supervivientes’

Ahora que Supervivientes avanza y cada vez quedan menos concursantes, los que resisten van destacando por sus cosas buenas y no tan buenas. Ya están hechos los posicionamientos y no todos están convencidos de cómo transcurren las cosas.

Lorena, la hermana de Melyssa, ha dejado claro en Tierra de nadie, que no siente especial simpatía por Olga Moreno y que no acaba de entender la amistad que parece haber entre ellas. Lo cierto es que tanto Melyssa, como Olga y Lara han formado un trío femenino que cada vez está más fortalecido y aislado del resto de participantes.

“Yo no digo que Olga se mala persona ni nada. Solo que en mi concepto de amistad no cabe que primero me hayan criticado, porque yo soy así y mi hermana también es así", aseguraba en referencia a cuando Marta López estaba en la isla y tanto ella como Olga cargaban contra su hermana.

La explicación de Rocío Flores

Ahora las cosas han cambiado y no acaba de encajarlo bien. Sin embargo, Rocío Flores, ha intentado explicárselo: “Entiendo perfectamente a Melyssa porque las personas que hemos estado ahí no sabéis lo necesario que es el tener apoyo dentro de esa isla. El momento de acordarte de tu familia... Yo he vivido eso en mis carnes. Me hace hasta ilusión que sea Olga una de las personas con las que ella tenga esa confianza para poder desahogarse”.

Alexia Rivas también se ha posicionado al lado de Olga y ha hablado bien de ella. Sin embargo, ha lanzado una pullita contra su defensora. “Sobre las defensas a ella, me sorprende que cuando Marta habla sobre lo que dicen de Olga, te veo defenderla más a ti, que la conoces de quince días, que al resto de gente”, lanzaba con clara alusión a Rocío.

Rocío Flores estalla

Ante esa acusación, la hija de Antonio David Flores no ha podido más y ha estallado. Con la voz quebrada y los ojos vidriosos le ha contestado: "¿Te explico por qué no la defiendo a muerte como lo he hecho toda la vida? Yo te lo quiero explicar. Si yo no me parto la cara como lo he hecho siempre es por la situación que tengo fuera, que estoy en un punto que es muy complicado las cosas de fuera con las cosas de dentro. Y si encima vengo aquí y hay personas que me mezclan una cosa con la otra para mí es muy complicado".

Ha asegurado que toda la vida se ha partido la cara por Olga y que lo va a seguir haciendo le pese a quien le pese.