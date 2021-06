Måneskin, acusados de plagiar la canción con la que ganaron Eurovisión

Después de todo momento de gloria llega el de la reflexión y la crítica. Si primero fueron acusados de estar relacionados con las drogas (en concreto, su cantante, Damiano David) durante las votaciones finales, ha llegado el momento de señalarles como plagiadores. Esto se debe a que The Vendettas, una banda de origen holandés, ha encontrado similitudes entre una de sus creaciones y el tema vencedor en el festival de Eurovisión.

Ha sido el cantante del grupo holandés, Joris Lissens, quien ha puesto en duda la autenticidad de Zitti E Buoni y lo ha hecho en un programa de televisión nacional. Llamado RTL 4. Allí reconoció que ambas canciones comparten semejanzas y que podría tratarse de un plagio, puesto que su canción You Want It, You’ve got it fue grabada a mediados de la década de los 90.

"Suena igual", ha declarado Lissens, que irónicamente ha recordado la frase con la que los italianos recogieron el premio el pasado 22 de mayo en Róterdam. "Estos chicos naturalmente no habían nacido aún en la época de nuestro grupo. Pero como dicen los propios Måneskin, 'el rock and roll nunca muere'", aclaró en dicho espacio televisivo.

Rápidamente, la noticia ha llegado a las redes sociales, donde se han cuestionado los parecidos entre ambas y lo cierto es que sí, se dan un aire bastante importante. Por su parte, la formación italiana, que está triunfando en las listas de éxitos de todo el mundo, así como en plataformas de música en streaming, no se ha querido pronunciar.

Esta grave acusación llega en un momento importante para Måneskin, que están batiendo todos los récords desde su aparición en el festival europeo. Sus artículos de merchandising se vendieron en menos de media hora y pueden presumir de haberse convertido en los primeros que logran colar el idioma italiano en las listas británicas de hits en las últimas tres décadas. Además, cuentan con el apoyo de Miley Cyrus, a quien versionaron recientemente con Midnight Sky y de quien recibieron su agradecimiento por ello.

A la espera de que se arrojen datos que esclarezcan cuál es su presunta relación con el tema de The Vendettas, aprovechamos a presentarte ambas y que puedas sacar tus propias conclusiones.

Es relevante destacar que ésta no es la primera vez que los italianos están relacionados con un posible plagio, puesto que también recibieron acusaciones de este tipo en marzo, cuando ganaron el Festival de Música de Sanremo 2021 con la misma canción. Entonces, fueron varios los que encontraron parecidos entre la recién premiada y F.D.T. y Anthony Lazslo.

Fue entonces cuando los usuarios de YouTube coparon el vídeo de comentarios en los que se mencionaba la posible influencia del artista italiano para sus compatriotas. Sin embargo, fue el propio Lazslo quien salió en defensa de Måneskin y le quitó importancia al asunto, asegurando que se trataba de un asunto mediático demasiado banal para seguir dándole vueltas: "Lamento mucho que se trate a estos jóvenes de esta manera. Tener una exposición tan fuerte a esa edad no debe ser fácil y por ello tienen toda mi apoyo", comentó en su perfil oficial de Instagram.