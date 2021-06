Alba Reche, Hugo Cobo, Pol Granch, Pole y Delaporte desvelan sus inseguridades en ‘¡Sí!, tengo miedo’

Las dudas e inseguridades forman parte de todos y cada uno de nosotros. Y si no que se lo digan a los cinco jóvenes protagonistas de nuestro formato original ¡Sí! junto a Vitaldent. Alba Reche, Hugo Cobo, Pole, Pol Granch y Delaporte han conocido muy de cerca las dudas que se tienen sobre uno mismo, sobre todo, cuando son cinco de los artistas más prometedores de la industria musical.

Después de conocer sus historias en el primer capítulo, llega esta segunda entrega de este formato que, aunque muestra a cinco referentes de una generación sin complejos, también nos acerca a todas esas dudas que también forman parte de sus realidades. Realidades que se acercan a las de otros muchos jóvenes. Nos adentramos en sus historias.

El segundo capítulo: las dudas

"Prefiero morirme de hambre a morirme de pena". Esa es la frase con la que Alba Reche desvela uno de sus mayores temores: no disfrutar de lo que hace. La música se ha convertido en un pilar fundamental en su vida, pero perder esa pasión por ella es lo que, en ocasiones, llena de dudas su vida.

La reflexión de la artista está muy relacionada con lo que Hugo Cobo desvela, que ese agotamiento de las ideas, que frena por completo su actividad profesional. Por suerte, él ve muy lejano que esto ocurra.

Pole lo tiene muy claro: teme que "se acabe todo esto", refiriéndose a "esto" como el éxito que le ha traído el lanzamiento de su música. Él se considera un chico "frágil" que no quiere que "la industria acabe" con él. Algo similar ocurre con Pol Granch, quien asegura que el origen de sus dudas se encuentra en su propia sensibilidad.

El síndrome del impostor está también muy presente en estos cinco jóvenes. Es aquel trastorno que impide a una persona exitosa asimilar sus propios logros. Sandra de Delaporte asegura que el mérito se lo da a su compañero Sergio, restándole importancia a su talento, que es, entre otros, el de la composición. "Yo me pienso que como hago las letras, canto y también produzco... Pero que el productor de verdad es él. Y yo toda la parte compositiva me quito el mérito", desvela.

¿Alguna vez han dudado Hugo Cobo, Alba Reche, Pole, Delaporte y Pol Granch de si servirían para esto? ¿Cómo consiguieron sobreponerse? Dale al play y descubre las cinco historias de estos cinco jóvenes artistas que han conseguido expandir sus voces a través de la música y convertirse en referentes. Además, Hugo nos deleita con la interpretación en directo de Jarana, su tema con Lennis Rodríguez.

Estamos cansados de escuchar "no" durante estos últimos meses. No abraces, no salgas, no hagas. Ahora es el momento de comenzar una nueva etapa y decir "sí" con una gran sonrisa.

Te esperamos el próximo miércoles 16 de junio a las 18:00 horas con un nuevo capítulo de esta serie original de LOS40 x Vitaldent. Llega ¡Sí!, me han parado por la calle: la fama, capítulo en el que Pol Granch nos deleitará con su interpretación de No Pegamos.