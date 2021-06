Ester Expósito estalla por los comentarios sobre su relación con Alejandro Speitzer

Hace algunos días el mundo se hacía eco de la supuesta ruptura sentimental entre Ester Expósito y Alejandro Speitzer, la pareja de actores que se conoció en el rodaje de Alguien tiene que morir y que apareció por separado en un evento de la firma Bulgari en Milán que levantó todas las sospechas.

Aunque hasta hora ninguno se ha pronunciado sobre nada relacionado con su relación, han sido muchos los medios que han publicado información en torno a cómo habría sido supuestamente el fin de su noviazgo e, incluso, hay rumores de que la actriz de Élite podría tener algo más con su compañero de reparto Itzan Escamilla a causa de un vídeo en el que ambos aparecía de fiesta y que Ester borró a los minutos de publicarlo. Una serie de rumores antes los que Ester Expósito ha dicho basta, utilizando sus stories de Instagram para manifestar la indignación que le ha provocado todo este vaivén informativo sobre su vida amorosa.

"Me parece lamentable la información absolutamente falsa y cruel que se ha dado en un medio de comunicación (si se le puede llamar así) sobre Alejandro y lo que ha sido mi relación con él”, comenzaba el mensaje de la intérprete. “Jamás dedicaría ni un segundo a desmentir algo como esto si no fuera porque está llegando a repercutir en la rutina diaria de Alejandro, una de las personas más maravillosas, generosas, amables, trabajadoras y humildes que he conocido en mi vida. Lxs que están o han estado cerca de él lo sabemos”, continuaba la actriz halagando la figura del mexicano. “Solo se merece lo mejor que haya en el mundo y yo le apreciaré y admiraré siempre, independientemente de que sea mi pareja o no", concluyó Ester Expósito anteponiendo la cordialidad en su relación por encima de cualquier otra cosa y sin terminar de aclarar al 100% si su noviazgo ha llegado o no a su fin.

Ester Expósito y Alejandro Speitzer. / Instagram / @ester_exposito

Al parecer, Ester Expósito podría referirse a un medio mexicano en el que se hablaba de una supuesta bronca entre la pareja que habría puesto el punto final a su historia de amor. Información que, a juzgar por las declaraciones de la madrileña, no concordarían con la realidad.

Alejandro Speitzer responde a Ester Expósito

Por su parte, el actor ha mostrado también públicamente su agradecimiento a Ester Expósito por cómo ha salido en su defensa: "Lo que has escrito ha sido un abrazo al alma. Eres una mujer ejemplar y maravillosa en todo sentido. Agradezco las palabras con las que me defines; el cariño, admiración y respeto es mutuo. Infinitas gracias por estar", publicaba Alejandro Speitzer.