Mila Ximénez vuelve a ser ingresada en el hospital

Hace un año Mila Ximénez hacía público el diagnóstico de cáncer contra el que sigue luchando todavía. Fue su compañero Jorge Javier Vázquez el que le animó a hacer una consulta sobre los fuertes dolores de espalda que sufría y el cansancio reiterativo. Finalmente, se confirmaba la mala noticia.

En este tiempo la hemos ido viendo pasar por diferentes etapas y sufrir varios ingresos en el hospital. Como anunciaba la revista Hola!, ha vuelto a suceder. La periodista acudió al médico para realizarse una prueba, pero tras producirse unas complicaciones, los médicos decidieron que era necesario su ingreso en la Clínica de la Luz.

Durante todo este tiempo hemos ido siguiendo la evolución de Mila a través de sus familiares y amigos que han estado apoyándola en todo momento. Tanto Kiko Hernández como Jorge Javier Vázquez han estado muy pendientes de su evolución.

Hace un par de semanas Jorge Javier compartía un escrito en el que expresa que, sin ella al lado, todo era mucho menos. Unas palabras que la colaboradora no quiso dejar de agradecer: “Siempre consigues que me ate los cordones y baile con el miedo. Te quiero!!!”.

El pasado 21 de mayo cumplía 69 años y contaba con el apoyo de mucha gente que no quiso perder la oportunidad de darle ánimos en esta lucha que la tiene retirada de la vida pública. Los ramos de flores inundaron su casa. “No sabéis cómo agradezco todas las muestras de cariño que he recibido en un día tan especial como hoy. Os quiero ❤️”, respondía a esas muestras de cariño.

Piedras en el camino

Cuando su cáncer de pulmón parecía controlado, se dieron cuenta de que se había extendido. Pero la lucha sigue y los médicos, aunque aseguran que iban por buen camino, advertían que habría piedras en el camino como la que ha provocado su nuevo ingreso.

“Mila está ingresada realizando unas pruebas de control del proceso. Es un camino que hay que recorrer y confiamos en llegar al final pronto”, explicaba su hermano Manolo a ABC sobre lo que ha ocurrido.