Jennifer López firma un acuerdo millonario con Netflix

Jennifer López se presenta a una época de grandes cambios y no solo a nivel personal, después de que parece que su segunda oportunidad con Ben Affleck vaya viento en popa, sino también a nivel profesional. Porque por muy difícil que pueda parecer que JLo pueda aún conseguir más éxito en cualquier terreno artístico, la del Bronx no tiene límites.

La nueva aventura profesional de Jennifer López llega de la mano de Netflix, plataforma con la que la actriz y cantante ha firmado un acuerdo, según afirman medios estadounidenses millonario, para llevar a cabo nuevos proyectos, tanto como actriz como en el terreno de la producción de la mano de su propia productora, Nuyorican Productions. "Estoy emocionada de anunciar mi nuevo acuerdo con Netflix. Elaine, Benny (sus socios) y yo creemos que no hay mejor hogar para nosotros que una empresa de creación de contenido progresista que busca desafiar el conocimiento convencional y comercializar directamente a millones de personas en todo el mundo que ya no ven el arte y el entretenimiento con el tipo de límites y limitaciones del pasado", ha explicado ella misma en un comunicado.

Y es que, la motivación principal de la intérprete de El Anillo es poner en relieve el papel de las mujeres dedicadas al mundo audiovisual, ya sea delante o detrás de las cámaras. “Lo mejor está por llegar”, ha anunciado la artista.

Por el momento, Netflix ya había anunciado dos proyectos junto a JLo que, al parecer, no serán los únicos: The Mother, dirigida por Niki Caro, y The Cipher, basada en la novela de Isabel Ojeda Maldonado. Dos producciones que se unen a otros esperados estrenos (fuera de Netflix) como Marry me, la esperada película de Jennifer López con Maluma como coprotagonista.

Jennifer López, ¿rodando videoclip con Rauw Alejandro?

Por otra parte y de vuelta al terreno musical, todo apunta a que Jennifer López se encuentra en Miami rodando un videoclip con Rauw Alejandro, así lo confirman algunos medios que aseguran haberles visto juntos.

Aunque de momento no se conocen muchos más datos, JLo ha compartido una imagen en su Instagram sobre un descapotable y luciendo una gorra roja con el hashtag #CambiaElPaso mientras insiste en que se avecinan cosas buenas. ¿Será ese el título de la canción?