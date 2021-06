Confirmado: Jennifer López y Ben Affleck han vuelto y los han pillado de cena romántica

Bennifer vuelve a ser una realidad. Después de muchos comentarios al respecto, se confirma que Jennifer López y Ben Affleck han decidido retomar su relación sentimental y, tal y como afirman algunas fotografías en las que los artistas aparecen juntos, todo apunta a que no tienen ninguna intención de mantener su romance en secreto.

Tras la ruptura de la del Bronx con Álex Rodríguez, todas las alarmas saltaron cuando fue vista de escapada en Parque Nacional de Yellowstone junto al actor de Pearl Harbor y, poco después, fue aún más sospechoso verles juntos de nuevo, esta vez por Miami.

Ahora ya no solo habría conjeturas sobre esta segunda oportunidad entre ellos, sino fotografías de Jennifer López y Ben Affleck en una actitud cariñosa yendo a una cena en el restaurante de Wolfgang Puck en el hotel Pendry en West Hollywood , tal y como ha informado el portal de noticias Page Six. Gestos como darse la mano o JLo apoyando la cabeza sobre el hombro del actor han sido determinantes para la inmensa mayoría de los fans y no dejar ninguna posibilidad a la duda de que Bennifer ha vuelto.

Por si esto fuera poco, desde fuentes cercanas a la pareja se ha confirmado que ambas celebs están empeñadas en que esta vez sí que salga bien, ya que, cabe recordar que rompieron su compromiso en el año 2004: "Continuarán viajando entre Los Ángeles y Miami (...) No es una relación casual. "No se esconden. Están muy felices juntos, Jennifer dice que puede ser ella con él, y ya están incluso hablando de futuro", asegura dicha fuente a la revista People.

Un amor que renace tras sus relaciones con Ana de Armas y Álex Rodríguez, respectivamente

Unos rumores de infidelidad por parte del jugador de béisbol habrían sido el desencadenante de la última ruptura de JLo, que parecía haber encontrado en Álex Rodríguez a su amor definitivo con planes de boda incluidos. Eso sí, truncados por la pandemia.

Por su parte, Ben Affleck rompía su noviazgo hace unos meses con la actriz hispano-cubana Ana de Armas, con la que también se le auguraba un futuro prometedor en una relación llena de muestras públicas de cariño, de buenas opiniones de los amigos del actor hacia la nueva chica Bond y, por supuesto, regalos carísimos.

Habrá que esperar para comprobar si segundas partes sí son buenas en el caso de Ben Affleck y Jennifer López.