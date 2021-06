¿Dónde están las canciones de Nirvana que ha grabado Dave Grohl?

Con el fallecimiento de alguno de sus miembros, muchas bandas se disuelven por el simple hecho de que jamás volverían a sonar igual que con esa persona. Es el caso de Led Zeppelin tras la muerte de John Bonham o Nirvana, que desapareció tras el suicidio de su líder, el cantante y guitarrista Kurt Cobain.

Sin embargo, la nostalgia es irreprimible y no solo para los fans que esperan volver a ver sobre los escenarios a esas formaciones que en tantos momentos les han acompañado, sino también para los propios integrantes de la formación Por eso, cualquier nueva noticia que esté relacionada con un posible regreso siempre es bienvenida… Y más, si uno de esos músicos reconoce que ha vuelto a estar en contacto con sus antiguos compañeros.

Y es que Dave Grohl, líder de Foo Fighters y batería de Nirvana ha confirmado de nuevo en The Howard Stern Show que ha compartido sesiones de grabación con el resto de sus compañeros de la banda con la que se hizo famoso en la década de los 90, Krist Novoselic y Pat Smear. “Krist es piloto y cuando vuela a Los Ángeles tenemos la costumbre de reunirnos los tres. Nos gusta vernos y, de vez en cuando, si hay instrumentos cerca, solemos improvisar algo”, indica Grohl al ser preguntado sobre estas reuniones.

“Cuando estamos en el estudio, grabamos algo y es genial, pero sin ninguna intención de hacer nada con ello. Solo somos tres amigos juntos, improvisando y haciendo música”, continúa antes de negar que se trate de una reunión oficial. Además, en ningún momento hace referencia a las voces, motivo por el que termina por aclarar que solo toca la batería. “No queremos tener esa presión de estar en el estudio sabiendo lo que quiere oír el mundo, solo lo hacemos por diversión y es muy gratificante saber que cuando estamos ahí sonamos como siempre”, sentencia.

Como se mencionaba previamente, esta no es la primera vez que el presentador neoyorkino intenta sonsacarle más información a Grohl acerca de sus quedadas con Novoselic y Smear. Hace unos meses tuvo la ocasión de entrevistarles a él y a Smear, también guitarrista de Foo Fighters. con motivo de su nuevo disco, Medicine At Midnight.

De nuevo, intentaron evitar profundizar en el tema y confesaron que no habían vuelto a escuchar los discos que publicaron junto a Cobain por ser algo “demasiado doloroso”. Sin embargo, esta confesión no ha hecho sino reanimar las ganas que tienen los seguidores de la banda de Seattle de conocer esas misteriosas grabaciones que no parece que vayan a salir a la luz.

Si bien es cierto que el resto de los componentes de Nirvana nunca se ha negado a olvidar esa parte de su pasado, solo han recompensado a los más nostálgicos con pequeñas dosis de la mítica banda. La última vez que lo hicieron fue en 2018, cuando se unieron a Joan Jett, John McCauley y Brody Dalle para interpretar algunas de sus canciones más conocidas.