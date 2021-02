Este año se cumplen aniversarios redondos de algunos de los discos más importantes de la historia reciente. Ya hablamos de la década que cumple 21, el disco de Adele, y del medio siglo que acaba de cumplir un disco tan especial como Tapestry de Carole King. Pero, de un estilo completamente diferente, hay otro álbum que cumple un número redondo y que también está considerado como imprescindible.

Se trata de Nevermind, el segundo disco de Nirvana, que cumplirá 30 años en septiembre. El álbum llegó en 1991 sin demasiado ruido, pero rápidamente se convirtió en el máximo exponente de la banda de Kurt Cobain y en uno de los imprescindibles para entender el grunge. Si hay una canción especialmente ilustrativa de este álbum, esa es Smells Like Teen Spirit, todo un himno coescrito por el cantante y guitarrista Kurt Cobain, el batería Dave Grohl y el bajista Krist Novoselic como un guiño a los Pixies.

Antes de grabar el disco en los legendarios Sound City Studios de Los Ángeles en mayo de 1991, la banda celebró un pequeño concierto en una zona rural de Washington. Ahora, para celebrar las tres décadas de este, Dave Grohl ha hablado en USA Today de cómo ha pasado el tiempo la canción.

"Éramos niños. Creo que tenía 21 años cuando escribimos esa canción", dice el músico. "Fue en un espacio de ensayo que era un granero reconvertido, y solo queríamos entrar y trabajar. Esta era nuestra vida en ese momento: estábamos comiendo y durmiendo para poder volver al espacio de ensayo y escribir más canciones".

Dave Grohl conmemora los 30 años de ‘Smells Like Teen Spirit’ de Nirvana

El líder de Foo Fighters, la banda con la que acaba de publicar su décimo disco, Medicine of Midnight, recordó con emoción la primera vez que Nirvana tocó Smells Like Teen Spirit en vivo el 17 de abril de 1991 en el local musical del OK Hotel de Seattle. "Por lo general, cuando tocas una canción que no forma parte de tu repertorio, la gente se para y escucha", dice Grohl. "La primera vez que tocamos Smells Like Teen Spirit, el lugar se volvió loco y eso no había sucedido antes, así que no sabía lo que significaría. Lo supe sonoramente, esto va a hacer la gente se mueve. Y así fue".

El tiempo pasa, y precisamente con el paso de los años crece la nostalgia y el valor sentimental de las canciones que Grohl cantaba con Nirvana. Así lo recuerda el músico: "Mi conexión con esas canciones es un poco más profunda que solo musical. Entonces, cuando escucho esas canciones en la radio, es casi como volver a la casa de tu madre y hojear los mismos álbumes de fotos que ella tenía desde que eras un niño. Has mirado la imagen mil veces, se está desvaneciendo, pero te lleva de regreso a aquel momento".

Dave Grohl, líder de Foo Fighters, durante una actuación para iHeartRadio en enero de 2021. / Kevin Winter/Getty Images for iHeartMedia

"Cuando escucho esas canciones me devuelve al momento de la grabación. Puedo recordar la camiseta que usé. Puedo acordarme del frío que hacía. Puedo recordar la batería. Así que esa es mi conexión con esos temas. Tengo mis teorías sobre por qué tanta gente se conectó con ellos y por qué Nirvana se convirtió en una banda popular, pero la mía está un poco más distorsionada que la de un crítico musical", dice el músico para concluir.