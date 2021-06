J Balvin, Lérica, Maroon 5, Lorde, Doja Cat y Pol Granch llegan al ecuador de junio con sus nuevas canciones

Una semana no es una buena semana sin las nuevas canciones de nuestros artistas favoritos. Y como ellos nunca quieren decepcionarnos, han vuelto a deleitarnos con una sesión explosiva de ritmos.

Y es que si el pasado 4 de junio fueron Bad Bunny, Billie Eilish, Morat y Malú algunos de los que inauguraron el mes por todo lo alto, ahora llega el turno de otro explosivo elenco de artistas. ¡Dale al play!

Viernes 11 de junio

J Balvin, Jay Wheeler - Otro Fili. Con la unión de estos dos artistas, nada podía salir mal. El colombiano y el puertorriqueño fusionan sus voces en una balada con sonidos urbanos que hablan de una dolorosa ruptura amorosa.

Lérica, Beret, Lalo Ebratt - Hamaca. Los gaditanos también saben con quién contar para lanzar una posible canción del verano. Pero eso no es todo, y es que Juan Carlos y Tony han conseguido traer de vuelta el estilo reggae que caracterizó los inicios musicales de Beret. Esto junto a los ritmos de Lalo Ebratt, el resultado es de lo más explosivo.

Maroon 5, Anuel AA, Tainy - Button. La banda ha lanzado su nuevo álbum Jordi, que llega con un repertorio de lo más variopinto. Entre sus canciones está su colaboración con Anuel AA y Tainy, dos referentes de la música urbana a nivel internacional. Pero en esta ocasión nos deleitan con unos ritmos de moombahton imparables.

Lorde - Solar Power. ¡La cantante ha vuelto! Y lo ha hecho con un cambio de estilo inesperado. Lorde nos deleita con unos sonidos folk-pop con los que quiere presentar su nuevo proyecto dedicado a la naturaleza. El disco tendrá el mismo título y portada de este sencillo.

Doja Cat - Need To Know. Con el estilo de hip-hop que tanto caracteriza a la rapera, nos deleita con un tema hipnotizante que para muchos de sus fans se ha convertido en su banda sonora diaria. Need To Know formará parte de Planet Her, el nuevo disco que verá la luz el 25 de junio.

Pol Granch - Lüky Charm. Pol lo ha vuelto a hacer. Ha lanzado un tema pegadizo y con el que vuelve a demostrar que tiene una gran versatilidad en la creación de música. Esta vez nos trae una fusión de pop alternativo con toques electrónicos que hipnotiza a cualquiera.

Ava Max - Everytime I Cry. Ava Max también tiene esa facilidad de engancharnos a sus lanzamientos. Y este último no iba a ser menos. La artista nos deleita con una fusión de sonidos electrónicos que levanta de la silla a cualquiera.

Despistaos, La Oreja de Van Gogh - Vulnerables. Son dos de las bandas más míticas del panorama de la música española. Pues bien. Ambas se han unido en una canción dedicada a todas las personas con ilusión, a quienes animan a perseguirla. Su videoclip está protagonizado por un equipo de fútbol y por la ilusión que ponen para conseguir hacerse con la victoria.

Ricky Martin, Paloma Mami - Que Rico Fuera. Si te faltaban ritmos urbanos para la semana, Ricky y Paloma se han encargado de hacer tus deseos realidad. Se han unido en una canción de sonidos tropicales para así dar la bienvenida al verano. ¡Nadie puede resistirse a ellos!

Bizarrap, Eladio Carrión - Music Session #40. El productor argentino ha querido hacer historia con esta nueva sesión, uniéndose por primera vez a un artista puertorriqueño. Como ya es tradición en su canal de Youtube, ha reúnido millones de visualizaciones en tan solo unas horas. ¡Ha sido todo un éxito!

Marlon - Malas Hierbas. La banda liderada por Adrián ha estrenado su sencillo que parece estar inspirado en los sonidos de la música folclórica mexicana. Pero ellos también le aportan su propio estilo, creando una fusión única e hipnotizante.

Funambulista - Me Gusta La Vida. Otro que trae el buen rollo es Funambulista. Según ha desvelado a LOS40, el cantautor tenía ganas de publicar una canción que reflejase lo que está por venir. Ha sido toda una terapia para él, y le ha ayudado a recordar los motivos que nos llevan a seguir adelante.

Adexe y Nau - Fruto Prohibido. Los hermanos canarios están de vuelta con uno nuevo y pegadizo tema. Por supuesto, los ritmos urbanos no podían faltar, aumentando así nuestras ganas de verano, sol y mucha playa. Y es que la música de los hermanos se han convertido en un sinónimo de todo esto.

Otros de los artistas que nos deleitan con sus nuevos ritmos esta semana son Rvfv y Omar Montes con No Quiero Amor, James Arthur con September, David Rees con Todo es mentira, menos nosotros, Tones and I con Cloudy Day, Mahmood y DRD con Klan, Ana Torroja con Paraíso y Samantha con Mar De Dudas.